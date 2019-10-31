韓劇收視陷低潮 張娜拉捉姦 文根英捉賊助翻身

張娜拉收視福將

張娜拉伙拍《第2個20歲》男星李相侖合演SBS新劇《VIP》，單看劇名可謂毫無頭緒，根本無法揣測所屬題材。《VIP》本月28日首播，講述張娜拉與李相侖是百貨公司VIP專責小組成員，前者某日收到匿名短訊，指其丈夫李相侖出軌，張娜拉誓要找尋「小三」是誰。

首集主要介紹張娜拉與李相侖的工作環境，專責小組為了應付百貨公司尊貴客戶的無理要求，周日也要開工；其中藏毒被捕的女富豪，更要求專責小組將新款高跟鞋送到監獄去。為了方便VIP選購產品，小組特別為VIP安排專屬時裝騷，甚有排場。張娜拉扮演辦事能力高的事業型女性，雖然有別於她過往作品，但總算掌握角色得宜。至於飾演出軌丈夫的李相侖，冷靜表情，演繹恰到好處。

《VIP》首集收視5.9%及6.8%，比起前兩檔劇集《初次見面我愛你》及《17歲的條件》，全劇平均3.34%及2.85%，已翻了一倍，首集只輕輕帶過李相侖疑似與外遇幽會，捉姦心理戰尚未展開，之後收視有望再上升。

文根英病癒復出

與《VIP》同時段播出的《抓住幽靈》，由文根英伙拍《百日的郎君》金善浩主演，本月21日首播，至今播出4集，收視徘徊3至4%之間，但已高過上一檔由宋承憲主演的《偉大的Show》全劇16集平均收視僅2.59%。

《抓住幽靈》講述本是交通警的文根英，為了調查雙胞胎妹妹失蹤一案，主動調往首爾地鐵罪案調查科工作。由於她懷疑妹妹是「地鐵幽靈殺人案」受害者，故將整個首爾地鐵站資料通通背熟，成為調查科的王牌女警。

文根英兩年前演出舞台劇時，突然右臂劇痛，入院接受治療，證實患上急性腔室症候群，並4度做手術。今次新劇是她病癒後相隔兩年的復出之作，文根英狀態尚算不俗，雖然上鏡看來有點肥腫，但她身手敏捷，捉賊有勁，飾演衝動派女警一角恰到好處。此外，劇集圍繞首爾地鐵站，題材新鮮且有親切感。

《VIP》與《抓住幽靈》均可透過串流平台Viu同步收看。