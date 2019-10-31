《女醫神》跨媒體合作《蠟筆小新》 米倉涼子首次配音緊張爆汗

據日本傳媒報道，同屬朝日電視台的動畫《蠟筆小新》，在下月9日播出最新一集，將會出現《女醫神Doctor X》主角大門未知子，跟人細鬼大的小新鬥戲。首次為動畫配音的米倉涼子表示，對於單靠聲音來演戲，感到非常困難，難怪緊張冒汗。不過，當她念出劇中經典對白：「我是不會失敗的。」立即重拾自信。

小新客串第5集下月播出

米倉涼子為了投入角色，刻意穿著大門未知子的白色醫生袍和高跟鞋到錄音室，其他職員見到米倉現身都感興奮，令到錄音室的氣氛頓時變得高漲。

另一方面，《蠟筆小新》亦將禮尚往來，在下月14日播出《女醫神Doctor X》第5集，屆時小新與他的寵物小白也會客串亮相，不過，劇組尚未公布這些動畫主角將會以什麼形式出現，但已令粉絲相當期待。

事實上，日劇跟動畫crossover宣傳已非新鮮事，今年8月，田中圭主演NTV電視台推理劇《輪到你了》便曾跟同台的長壽動畫《名偵探柯南》合作，在後者播出《廣播電台的煩惱咨詢（解謎篇）》期間，當動畫主角柯南行經電台走廊時，牆上出現大量《輪到你了》海報，變相成為植入式廣告，網民大讚構思出色。