黑貓「靚寶」現身祝捷會搶鏡 山聰等施嬅歸隊拍《金宵2》

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《金宵大廈》衝破30點大關，單集跨平台總收視最高達31.1點，陳山聰表示很鼓舞，稍後待各人忙完後，會再請吃多餐，到時他再「找數」跳舞，這晚太多高層在場，不宜玩得太癲，他說：「屆時施嬅穿西裝，我穿舞衣也沒所謂。」

施嬅開出條件拍續集

山聰笑言大家好像走不出《金宵大廈》似的，「日前我返公司見到地下有灘水，即聯想到是否Alex回來了。」施嬅則笑說：「山聰日前上載了與新劇拍檔姚子羚的合照，隨即惹來《金宵大廈》粉絲不滿，鬧他忘恩負義、移情別戀。」山聰稱雖然被網民鬧，但都很開心。

令人期待的《金宵大廈2》會何時開拍？山聰表示要看施嬅的檔期，因對方稍後很忙；已約滿TVB的施嬅都要視乎外國經理人的安排能否配合，不過她乘機開出條件，「無論資源和劇本等，續集一定要比第一輯更好才開拍，所以不要那麼倉卒，慢慢籌備」。兩人先在12月以情侶檔到美國登台。

山聰明天小登科仍趕開工

明天（11月1日）是山聰迎娶Apple的大日子，但他昨日仍在忙開工，攰得聲音沙啞，他說籌備初期都交由太太處理，但到後期很多東西都要他參與，不過現已準備得七七八八，「結婚當日最緊要有結婚戒指，和一班好友在場見證便足夠」。山聰表示婚後有3日婚假，之後要開工，預計明年新年到加拿大做騷，會帶埋太太去，但此行不當度蜜月，只算工作順道休息和探親，明年再補度蜜月。

黃祥興爆高層承諾「聽者有份」

另外，黃祥興早前在停車場意外仆倒，導致右邊鎖骨斷裂要接受手術。他前晚以手托固定患處，並說康復進度比想像中好，關節位能郁動，但不能做太用力的動作。祥興表示現時為了讓懷孕太太多點休息，由他駕車接送小朋友，但完全康復需要3個月時間。他說受傷期間最氣餒是不能做gym，本來計劃操大隻，但開始兩日便要暫停，現在唯有轉做減肥計劃，反正要戒口順便吃得健康一點，希望由現時75公斤減到67公斤。

問到何時可以開工？祥興表示隨時都可以，只要不是大動作便可。談到《金》劇開拍續集，他笑說不能強迫監製和編審一定有他份兒，但若有原班人馬收視一定更加高，「杜生（杜之克）之前都說了聽者有份，所以都安心」。

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