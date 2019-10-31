黃心美否認心穎改名轉行做地產經紀

黃心美忙於拍攝《男士堂》外，她透露早前跟杜汶澤飯敘，洽談網台合作一事，「阿澤幫我尋回表哥，是我大恩人，若合作尋親節目也不錯」。她日前在社交網分享妹妹黃心穎主演劇集《牛下女高音》的截圖，心美說沒有追看該劇，只借截圖呼籲大家別叫她評價妹妹演技，她自問無資格品評，她亦不知心穎有否收看。有網友稱罷睇，她說所有事都有好或不好聲音，做這行食得鹹魚抵得渴，要學過濾聲音。至於心穎的動向，心美稱不知情，「只要心穎開心、健康便可，她的人生應由自己決定及負責」。有傳心穎改名Rachel轉做地產經紀，她說看到報道感愕然，覺得啖笑：「是作的，做地產不用考牌咩？我明天都要做保險經紀，改名Veronica」。她又否認賣樓救妹傳聞：「賣完樓我住邊呀？」

鄭希怡默認借錢給張致恒

鄭希怡之前到家鄉上海拍節目，介紹兒時吃過的老上海食品。有傳她借錢給張致恒渡難關，她不願多談，「這些不講啦，大家是認識多年的好朋友，希望他愈來愈好，變得更成熟、負責任的大男孩」。她從相片見過張致恒兒子，覺得兩人很有父子相。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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