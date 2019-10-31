同場宣傳新片欠交流 勉強合照拒一齊受訪 徐天佑：跟黃又南無聯絡感陌生

記者：柯美

攝影：黃梓烜

又南談及與天佑關係時說：「年初時，我哋兩人同公司經理人有共識，大家想分開各自發展，專注自己喜歡做的事情，有關問題其實經理人已回答過，所以我不再多講。」他不排除在適當時候再合體。

又南趁無工開練結他

修訂《逃犯條例》引發的爭議已持續好幾個月，問又南可有影響工作？他表示沒想太多，「我剛從大馬拍完一部電影返港，之前又在《一秒拳王》客串一角，演周國賢爸爸；沒工作時便裝備自己，所以最近再練結他」。

天佑尊重公司不再回應

至於天佑同樣以「經理人已回應」而不想多講，「再說便不尊重公司」。對於與又南零交流，他說：「大家已大半年沒有聯絡，很久沒見，會感陌生。」

衛詩雅認對林德信嗒糖

另外，衛詩雅與林德信在新片《獅子山上》飾演兩夫婦，林德信讚衛詩雅既大膽又投入，很快入戲。詩雅大爆兩人有場牀上戲，搞到林德信眼濕濕，「我們只是在牀上傾偈，我說了句『下一世不會揀你』，他一時感觸眼泛淚光」。

詩雅讚林德信靚仔，不諱言是她那杯茶，「不過做他另一半要小心，因為他笑一笑，無論做錯任何事情，都會被他的笑容溶化而原諒他」。

白只：《任性的你》投資者撤資

白只有份參演的電影《任性的你》突然停拍，他表示因其中一個投資者突然撤資，9月時已沒有再接獲拍攝通告。據知劇組已向電影發展基金申請撥款，進展正面，導演剪了一些片段給有關方面過目，對方反應不錯，如果申請成功，年底可以再投入拍攝。

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