《弗萊徹太太》單親媽媽色誘少男 《C奶同學會》嘉芙蓮漢恩再演師奶

《弗萊徹太太》講述嘉芙蓮飾演的一名40多歲單親媽媽，隨着獨子到大學寄宿後，面對空無一人的家居，以及過剩的私人時間，發覺是時候改變自己的生活模式。

如何開展第二人生

首集講到嘉芙蓮為了協助兒子升讀大學，忙於打點一切，對前夫只顧埋首工作，未能提供協助而感到生氣；兒子亦只顧玩樂，都令她疲憊不堪。嘉芙蓮其後發現，兒子臨離家前，竟與高中女同學發生性關係，令她既驚訝又擔心。她把兒子送到宿舍後，一個人面對空洞大屋，不知如何是好，想起好友建議，趁機開展自己的第二人生。

劇集題材寫實，無論是香港抑或美國女性，普遍面對類似問題，就是早婚、早產子，或是早離婚的女性，當子女長大成人，身為人母亦不過40多歲，再次回復「單身」的日子如何度過，絕對值得探討。

劇中嘉芙蓮照顧兒子近20年，一下子變成獨居女人，心靈與肉體均感寂寞。她上網尋找消磨時間的方法，劇情相當「貼地」，包括浸浴、做瑜伽、睇成人電影等，她都一一照做。嘉芙蓮甚至變得「解放」，出席社區會議時，遇上一名少男，她刻意脫下外套，以低胸性感造型色誘對方，相信會令不少單身中女有共鳴。

小說作者參與改編

《弗萊徹太太》改編自美國作家Tom Perrotta的同名暢銷小說，他接受本報訪問時表示，小說改編拍成電影或電視劇，已是大勢所趨，改編是好是壞，視乎製作質素。他為保持質素，一直積極參與劇集的幕後製作，「我的職業是作家，近年對戲劇製作產生興趣。改編小說時，每個細節都很重要，我會參與每個重要的決定」。Tom指美劇《弗萊徹太太》非常接近他的原著，「近年我較喜歡把小說改編成電視劇多過電影，因為篇幅較長，不用捨棄太多內容」。

說回小說創作，Tom笑言正在等待新題材出現，「我嘗試寫一些念念不忘的事情，通常是從一個現實情况或者特定主題開始」，Tom又自爆家中3樓設有辦公室，幾乎所有作品都是在這裏創作，是一個很標準及實用的空間。