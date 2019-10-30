讚兒子有音樂天分 放心阿女闖娛樂圈

【明報專訊】龔慈恩一對仔女盡得她的優良基因，她對小朋友的發展也持開放態度，最緊要他們喜歡。19歲大女林愷鈴入行4年，發展不錯，雖然外界常說娛樂圈是大染缸，但龔慈恩對愛女絕對信任，所以當初無反對女兒入行，「阿女由頭到尾都是一個有分寸的人，清楚自己目標，識得去評估每個工作，所以我很信任她的決定，也相信她能處理好。雖然她最近功課很多，覺得很辛苦，但她分得很清楚的，成績也相當好，所以我無擔心。我有時都會跟她分享自己的經驗」。龔慈恩表示女兒自細在她潛移默化下，知道什麼是應該做、什麼是不應該做，例如要愛惜身體，做一些正面的事情。至於16歲兒子林卓毅很有音樂天分，擅長小提琴和色士風。會否也跟家姐步伐入行？龔慈恩稱兒子現時在加拿大讀書，最喜歡是打籃球，而且兒子年紀還細，對於自己的前路仍在摸索中。