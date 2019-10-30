經歷兩段失敗婚姻 龔慈恩：愛情不是必需品

記者：陳釗

攝影：劉永銳

劇集《牛下女高音》是龔慈恩相隔20多年重返娘家無綫之作，向來給人感覺溫文爾雅的她，對於劇中一改戲路演女強人太太「靜怡」角色 ，她大呼好玩！又重遇一班老朋友，非常開心。龔慈恩稱角色其實並非惡死，只是性急、爽快解決事情，「我工作上也很性急，但私底下就隨和一點」。

盡母親責任 全力照顧仔女

龔慈恩與劇中的「靜怡」也有相似之處，後者雖然是女強人，但最後因陪老公放棄了工作；而戲外的龔慈恩，與林煒婚後也曾放棄演藝工作，淡出幕前。她說：「我是一個很着重於自己責任的人，例如拍戲時會很認真完成工作，到做了媽媽後，我會覺得自己有一個很重的責任，在小朋友最需要我的時候，我一定要在身邊，到他們現在長大了，我就覺得要互相給予多些空間，對他們都是一個尊重。」

雖然為家庭犧牲了自己最黃金的年華和時光，但龔慈恩從沒後悔當初這個決定，「小朋友都給予我很多歡樂的時光，我會希望自己人生的經歷是豐富一點，亦希望陪伴小朋友在不同階段的改變」。她認為作為媽咪，也要接受在小朋友成長過程中扮演不同角色，以前小朋友年紀細時，會以一個照顧者去灌輸正確觀念，隨着小朋友長大，現在更像是朋友關係，最緊要是互相聆聽和溝通，因小朋友有自己的思想，縱使有時意見不同，但只要不超出原則，都可以磨合。

分隔異地成離婚導火線

談到早前承認與丈夫林煒分居兩年，並辦理離婚手續，是否鬆一口氣？龔慈恩表示會正面面對，其實這個決定都是為雙方好，她認為分開最主要原因是分隔異地及在不同的地方成長，「他所有的朋友和圈子都在台灣，我也在台灣住了一段頗長時間，當初返港是因為照顧生病的老爺和爸爸，適逢當時小朋友要讀幼稚園，又在港找到好學校，加上爸爸病情反覆，於是便在港定居。其實以前都習慣了這種飛來飛去的生活模式，但後來小朋友多了事情要照顧，我的注意力都集中在他們身上，自己又要到外地工作，大家便少了溝通。我想最主要是大家分隔兩地，這是出現問題最嚴重地方。（和平分開？）是的！」她說一對仔女也明白和理解，所以對於父母這個決定的反應都是正面的。

在林煒之前，龔慈恩曾與建築商人霍振華結婚，但在她從馬來西亞拍劇返港時，卻發現對方有外遇，最終離婚收場，這段婚姻維持不到一年。經歷過兩段的婚姻失敗，對愛情還有否憧憬？龔慈恩坦言這時候最需要找個「伴」，但不一定是愛情，可以是閨密或朋友，去做一些自己想做的事情。不想找個疼惜自己的人？她覺得是可遇不可求，也不覺得是必需品，暫時先好好地享受自由自在的生活。

不抗拒追求者 要夾和開心

若出現追求者，龔慈恩會抱正面態度面對，相信到了她這個年紀，所謂的追求者更注重心靈上的溝通，不排除將來可能會有這個「伴」出現，但目前來講，朋友對她更重要，「當然現在最重要的是工作和仔女，只不過現在多了時間跟朋友相處，或者學習以前沒學過的東西，例如影相、唱歌。我也想去學一樣球類運動，可能乒乓波或羽毛球，這自然就會識到一班朋友」。問到對將來另一半有何要求？她表示隨着年紀愈來愈大，人與人之間相處這個學問亦愈來愈深，因每個人都會有自己的生活模式和習慣，所以要夾和開心。

服裝：MARELLA

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