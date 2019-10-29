神劇是怎樣煉成的？ 《紙房子3》膺Netflix最受歡迎非英語劇

事實上，《紙房子》並非Netflix原創劇集，而是從西班牙電視台Antena 3購入版權後，為了照顧其他國家及地區觀眾的觀看習慣，於是把原本只有15集、每集長約70分鐘的篇幅，重新剪輯成為一連兩季、合共22集（每集約50分鐘）的版本，2017年首播即大受歡迎。

《突發械劫現場》導演加盟

故事講述一名自稱「教授」的智慧型匪徒，遙控8名雌雄大盜闖入西班牙皇家造幣廠，一邊挾持人質，一邊印製鈔票，最後成功奪取10億歐元（約87億港元）的驚險過程。

《紙房子》首兩季叫好叫座，據報在歐洲及南美等多個國家，包括西班牙、葡萄牙、意大利、法國、巴西及智利等，一度成為Netflix（不限語言）最高收視劇集。Netflix隨即宣布添食，自資開拍第3及4季，並請來西班牙片《突發械劫現場》導演高杜沙華（Koldo Serra）加盟，執導第3季其中兩集，難怪新劇更加刺激緊湊。

第3及4季《紙房子》合共16集，目前已播出首8集，故事延續上季結局，自造幣廠劫案結束後，一班匪徒挾着巨款各散東西，性格火爆的「東京」與黑客男友「里約」留在無人島上，過着天堂般的度假生活，卻因後者打了一次衛星電話，意外泄露行蹤，迅即被警方拘捕。

「東京」為救男友，只好向「教授」求助，後者召集一眾舊戰友，藉着打劫西班牙銀行金庫，不單要警方交還「里約」，更要趁機掠奪埋藏在銀行地底48公尺金庫內，90噸重黃金和12個神秘箱子，實行一石二鳥的瘋狂計劃。

《紙房子》系列節奏明快、劇力萬鈞，無論是打劫西班牙皇家造幣廠抑或銀行金庫，表面上手法大同小異，細節卻是出人意表，觀眾忍不住為一班劫匪的遭遇，偶爾喝彩或者抹一把汗，就似劇中平民人質的角色一樣，齊齊患上斯德哥爾摩症候群。

更重要的是，雖說《紙房子》以兩宗驚天大劫案為主線，販賣官能刺激之餘，故事背後牽涉「全民抗爭」理念，才是劇集能夠超越語言界限，成功吸引全球觀眾追看的主因。

宣揚「全民抗爭」理念

從首兩季開始，劇中匪徒已戴上西班牙著名藝術家達利的面具犯案，表面上是掩人耳目，事實卻是他們從不害怕以真面貌示人，無論是造幣廠內的人質、負責調查此案的警方高層，甚至透過電視台收看劫案直播的全國觀眾，都已見過部分匪徒的樣子。正如「教授」所言，劫案能否成功，很大程度取決於民心所向。

匪徒膽敢在陽光底下露出真面目，而且早已明言，他們犯案期間，保證不會殺害人質；反觀警方高層處事畏首畏尾，令到全國追看這場「真人騷」的民眾，逐漸由抗拒變成支持劫匪，甚至視他們為對抗腐敗政權的真英雄。

劇情發展到第3季，達利面具不再只限於匪徒專用，同時出現在銀行門外大批支持者的面上，這個情况跟電影《V煞》的革命主題大同小異；新片《Joker小丑》講述葛咸城示威者上街，均戴上小丑面具抗議富豪參選市長，反對官商勾結的劇情，亦如出一轍。