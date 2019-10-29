木村新劇拍檔搶鏡刺激收視

《摘星廚神》本月20日首播，撞正電視台直播棒球賽事，劇集被迫延遲50分鐘開播，拖累首集收視僅得12.4%，令人失望；前晚劇集回復正常時段播出第2集，收視率即升至13.2%，打破日劇第2集收視通常回落的習慣，可見此劇頗具吸引力。

今集講述木村與鈴木京香準備在日本開設法國餐廳，追尋米芝蓮三星夢，並獲舊拍檔澤村一樹回巢，協助擔任餐廳總經理。他們要籌集5000萬日圓（約360萬港元）資金開業，可惜找不到銀行融資，只好向舊同事、現職網絡食評家的及川光博求助，由後者做擔保人，但遭他拒絕。

劇集播出後，不少網民大讚扮演單親爸爸的及川光博表演出色，他為女兒製作米奇老鼠形狀的甜品，既新穎又可愛，搶去木村不少風頭。

竹內涼真新劇接檔

另一方面，據日本傳媒報道，《摘星廚神》結局後，將會由《陸王》竹內涼真主演、明年1月首播的《忒修斯之船》接檔。新劇改編自同名漫畫，竹內涼真飾演一名殺人犯的兒子，因受盡眾人白眼，隱姓埋名生活多年，直至某日他穿越時空，回到父親殺人案件發生前，希望阻止悲劇發生，能改寫歷史。

現年26歲的竹內涼真，雖然不是首度擔演日劇，但主演TBS電視台周日黃金檔期則屬首次，可見行情看漲。他表示有信心劇集能創出好成績。

文：蘇珮欣