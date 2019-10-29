懶理旺角衝突影響 觀眾留下叫「安歌」 阮兆祥：欠梅小惠一世

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

祥仔受訪時表示3場演出都有不同感受，能夠圓夢已很開心。提到旺角有示威活動，仍有很多觀眾到場支持是否特別感激？他說：「當然感激。聽講情况有點緊張，有些朋友選擇提早出門，但有些可能住得遠或擔心旺角狀况，所以未能親自前來。」他指尾場門票早已售罄，但入座率大概有八成，「餘下兩成未能前來捧場的朋友，其實他們買飛支持已給我鼓勵，現在做開演唱會不易，尤其這個時勢，我好感謝不辭勞苦入場的觀眾，無車搭仍不肯走，留下來叫encore」。

考慮觀眾離場安全

祥仔透露尾場開騷前曾考慮有關應變措施，因有很多人已在前來途中，亦都有很多朋友很想看，所以決定如期舉行，不想令大家失望，不過為安全着想，他們的團隊與場館溝通，「萬一外面情况緊張，場館願意配合，讓大家留在場館以策安全」。對於未能前來的觀眾可會考慮退票？祥仔說：「退票安排要問大會統籌梅小惠，觀眾來不到，我絕對願意退款。」

可有特別安排送工作人員離場？祥仔說：「我們請了一隊90人保安……點可能！大家一齊離開，首先我會安排工作人員在安全情况下去慶功宴，有需要的話，我都會安排交通，讓手足安安全全返到屋企。」

演唱會超支

祥仔表示今次演唱會製作費耗資7位數，已超出預算，希望有機會做巡迴演出，他笑言下次再開騷先要儲夠錢。今次能否收支平衡？他說：「未計數，應該未必，梅小惠常投訴我用錢多，成日叫我慳啲，她今次也花了很多心思、體力和時間，十分有義氣，我一世都欠她。」

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