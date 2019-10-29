黃翠如笑老公唔識用旅行App

提到日前翠如聯同一班好友在林盛斌家中舉行生日聚會，並將大合照上載到社交平台，當中過氣情侶洪永城和唐詩詠同場成焦點？翠如說：「當晚由唐詩詠約齊所有人，平時大家都有傾偈約食飯。洪永城有拍拖，他女友好sweet，可惜有工作不能來。（見證他們再見亦是朋友？）兩人都是有愛心的人，一直保持好朋友關係互相關心，亦會在網上留言互窒，證明已沒事。」

蘇志威結婚21周年要粉絲提

蘇志威自爆與太太劉小慧結婚21周年，二人竟遺忘日子，靠粉絲提醒，可惜當日未能拉頭馬當慶祝。他說：「我們是1997年12月26號在拉斯維加斯註冊，98年10月20號補擺喜酒。20號當日原本自己有馬出賽，可是獸醫臨時認為不適合，所以最終沒有出賽。於是，我就跟妻女看戲食飯慶祝。」他最近上郵輪為遊戲節目擔任主持，他負責聯絡品牌贊助禮物，每晚送出百萬獎品，總共做8場；因為做主持，他未能欣賞阮兆祥演唱會。對於好兄弟蔡一傑的個唱臨時取消，他認為始終有機會，稍後再擇日子舉行。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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