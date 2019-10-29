挺巨肚出席東京電影節 40歲章子怡宣布懷孕30周

娛樂組

章子怡昨日穿著黑色長裙現身東京國際電影節開幕禮，戴着耀眼的鑽石頸鏈，但焦點卻是她佗着7個多月大的孕肚。她的手仍是纖瘦，行紅地氈也見很輕盈，又邊揮手打招呼，體重逾127磅。章子怡在微博正式報喜，寫道：「我來和大家分享喜悅啦！今日身分～第32屆東京國際電影節評審團主席，未來8天，我會跟其他4名伙伴在14部作品中評出7個重要獎項。今日特殊身分～愛崗敬業堅持工作的準媽媽，孕期30周，體重116斤（持續上升中）。這兩個身分都讓我無比驕傲！感謝大家一直以來對我的關心和支持！」

網民關心能否打破汪峰外父命

開幕禮上，章子怡在台上以英語及普通話致辭，感謝大會的信任，她會看多部參賽影片。最後她亦提到自己懷孕，說肚裏有30周大的BB，今次是給BB最好的胎教。章子怡未提及這胎是仔或女。網民也關心章子怡的二胎能否令48歲的汪峰打破「外父命」，已育有三女的他，會否添一個兒子。章子怡與汪峰於2015年結婚，同年章子怡為他生第3個女兒醒醒，女兒現在已3歲多了。章子怡屢傳懷孕，今年4月傳她懷二胎，早陣子更盛傳她已在美國生仔。結果她將喜訊留待在日本才正式公布。

城城分享戲經 千嬅心繫囝囝

今年「東京國際電影節」開幕禮有香港勢力，郭富城與楊千嬅主演電影《麥路人》入圍「亞洲未來」單元 ，並在「東京國際電影節」舉行世界首映。影帝郭富城與影后楊千嬅齊現身引起注目，黃慶勳導演同行，千嬅丈夫丁子高、城城經理人小美也有出席，一行人好有氣勢。城城與千嬅成外國傳媒訪問對象，對電影貼地內容甚感興趣，城城樂於分享戲經。千嬅日本之行未帶囝囝同行，她坦言掛念囝囝，但也趁機會shopping、充電，輕鬆一吓。

陳靜朱鑑然襯絕打扮行紅地氈

踏上開幕禮紅地氈的還有《BABY復仇記》的陳靜（DaDa）與朱鑑然，電影入圍「亞洲未來」單元，兩名男女主角以襯絕打扮現身。DaDa穿入膊晚裝裙配近百萬元珠寶首飾好搶眼，她透露有很多日本女粉絲找朱鑑然影相。DaDa又自爆為了以最佳狀態現身紅地氈，近日吃得清淡，行完紅氈便可讓肚皮大解放；她笑言穿這晚裝裙出門時，有外國人以為她結婚呢！