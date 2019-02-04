《JOKER小丑》重登票房冠軍

《JOKER小丑》本月4日在美國上映，連續兩周稱霸票房榜，到18日《黑魔后2》及《喪屍樂園：連環屍殺》上映，《JOKER小丑》冠軍之位讓予《黑魔后2》，沒料到上周五再次稱霸票房榜，在美國已累收2.64億美元。《黑魔后2》跌落第2位累收5170萬美元，遠遜上集，至於《喪屍樂園：連環屍殺》則位列第3。

《從前，有個荷里活》加片段再上映

其實上周五有數齣新片開畫，當中又以驚慄片《Countdown》成績最佳，收314萬美元，位列第4。《Countdown》講述一名年輕護士下載了一款可以預測人何時死亡的軟件後，發現自己僅剩3天壽命，必須在有限時間內自救。至於「邦女郎」娜奧美夏里斯（Naomie Harris）主演的《Black and Blue》，單日收305萬美元佔第5位。娜奧美在片中扮演一名新入職的警察，無意中目擊一名年輕毒販被謀殺的故事。

《電流戰爭》（The Current War）集合「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）和「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）主演，又講述愛迪生與鐵路大亨威斯汀豪斯為電力供應系統，展開連場惡鬥，不過此片命運坎坷，早於前年在多倫多影展舉行首映禮，不幸所屬公司老闆韋斯汀（Harvey Weinstein）爆出性醜聞，多番轉折後售予另一公司發行，到現在才重見天日。現以導演剪輯版在美國上映，收94萬美元，位列第9。

值得一提的是，塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》，加了逾10分鐘從未曝光片段，在美國再次上映，上周五進帳了16萬美元，未知能否彌補因醜化李小龍而無緣進軍內地市場的損失？