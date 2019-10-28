蔡明思台灣結婚 與丈夫甜蜜咀嘴

Jessica開心說：「今日好多謝姊妹，她們全日幫我好多，跑來跑去很辛苦，我之前已提自己要好好享受今天，不要因為亂及趕，令自己不享受其中，我叫自己放慢腳步，慢慢來。婚禮很多感動位，好開心，每樣事都順利，希望晚宴都順利，不用太趕，好好享受同朋友一齊的時間。」

Yanny與Cheronna擔任姊妹陪嫁，Yanny表示婚禮很感動：「尤其Jessica和媽媽的對話，聽到大家眼濕濕，Jessica好惜家人，那一刻我們個鼻全部紅晒！」Cheronna說：「終於見到好姊妹著褂，很感動，雖然有些搞笑位。我和Yanny做姊妹，負責玩新郎，給新郎不同挑戰，他逐一完成，看得到他很有誠意。」她們安排SG歌曲《有事發生》一段舞蹈考驗新郎及兄弟們，要他們即學即跳，同時要做高難度動作，還有回答關於新娘的問題。

娛樂組

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