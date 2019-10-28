何鴻燊見孫仔開心 何猷君預告生3個以上

記者：孫華中

猷君日前報喜說實現爸爸的願望，有了第五代男丁，改名何廣燊，英文名Ronaldo，乳名「荷葉飯」。奚夢瑤產後留在醫院休養，猷君一直在旁照顧。昨午近2時，穿著白色T恤、運動褲及波鞋現身醫院門外，與3名男友人交談。當記者上前想訪問他時，他立即轉身返入醫院。問他榮升爸爸是否好興奮？他笑容燦爛舉起大拇指說：「興奮。」

學識餵奶掃風

下午2時半，猷君與朋友步出醫院，他停下來接受訪問表示，BB本月22日出世，他做爸爸感覺很奇妙：「仍在適應中，好開心，多謝大家。（湊BB OK嗎？）OK呀，已學識怎樣餵奶及掃風。（父親看過BB未？）看了。（有冇讚你？）都唔係讚我嘅！開心啫！呢啲係講機率，唔係我控制到。」太太何時出院？猷君說：「未清楚，之後要坐月及休養，待她覺得身體OK舒服就出院。」

獎勵老婆不會輕手

猷君透露母子都健康，多謝大家關心。至於如何獎勵老婆？他說：「禮物不方便講，但一定唔會輕手，一定是她喜歡，將來BB又用到的東西。」

四太梁安琪想你生3個，會否努力追多個？猷君說：「阿媽實想，我都想，大家都鍾意小朋友，希望廣燊有弟妹，因為我細個都有好多兄弟姊妹很開心，希望他都有這個成長經歷。（想生幾多個？）3個以上，不過太太可能聽到會不開心，咁辛苦。（之後想生仔定女？）沒壓力喇，順其自然，仔女都會開心。」

提到兒子乳名「荷葉飯」，猷君指是媽媽改的，全部都有個「荷」字，笑言不知之後那個叫「荷」什麼！

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