《摘星廚神》唱好米芝蓮 木村拓哉自認「渣男」

與畢利谷巴舊戲同名

《摘星廚神》講述木村拓哉性格自負，失去餐廳與拍檔，在人生低潮時，遇上女廚師鈴木京香，二人合作開新餐廳，攜手追尋米芝蓮三星夢的熱血故事。香港串流平台myTV SUPER最近購入此劇，並由原來劇名《Grand Maison東京》改為《摘星廚神》。有趣的是，名稱與2015年《星夢情深》畢利谷巴（Bradley Cooper）主演的《摘星廚神》（Burnt）一樣。其實木村新劇宣布開拍之初，已有網民指出故事跟電影《摘星廚神》相似，如今myTV SUPER取同一劇名，真不知有心還是巧合了。

首集講述巴黎一家米芝蓮二星法國餐廳，正為日法首腦的宴會準備。餐廳上下均十分緊張，當中擔任總經理的澤村一樹，指揮員工佈置餐桌，並放上白色小菊花裝飾，以及通報食客對堅果敏感等事項。廚房內的氣氛也非常緊張，各人忙於準備食材。餐廳總廚木村拓哉看見餐桌上的小菊花，隨手摘下一朵並放進嘴裏，露出滿意表情。木村走進廚房後，監督各廚師工作進度，其間發現正在準備頭盤海膽的廚師沒跟足他指示去做，即時喝罵對方離開。木村為了趕及上菜，親自在30分鐘時間內重新製作，還巧妙地將小菊花混入菜式中，展現天才廚師的實力。然而法國首腦意外吃下堅果，敏感症發作，當場暈倒。身為總廚的木村負起全責，被趕出餐廳，從此再沒人敢聘請他當廚師。之後數年居無定所，並負債纍纍，直至在法國遇上鈴木京香後，拉攏對方回日本開餐廳。

演慣目中無人又被誤解的角色

首集劇情緊湊，開場短短5分鐘已交代木村拓哉是目中無人的天才廚師，可是為何在食物中混入致敏食材，未有清楚交代；不過尾聲時客串演出的富永愛現身，似暗示他被陷害。木村在劇中的低潮輕輕帶過，雖然有提及被人追債，但他瀟灑的造型與表情，絕不像經歷過人生低潮。之後描述他在日本開餐廳的奮鬥過程，遇上重重困難，勸服澤村一樹歸隊的方法，是炮製感動他的菜色，這招可謂十分老土。

木村在劇中頻頻自嘲，一時自稱「日本之恥」，一時自認「渣男」；扮演個性自負的角色，木村可說駕輕就熟，前作《搏命保鑣》及《Priceless無價人生》都是類似人物，而且經常被誤解，又不屑解釋，最終身邊人慢慢發現其冤屈；似乎木村慣常演出的角色，都離不開這套路。

詳細講解米芝蓮餐廳

相比之下，鈴木京香的角色較為討好，講述她努力數十年也無法成為米芝蓮星級廚師，雖能嘗百味，吃一口就能說得出菜式的配料，但廚藝一般，所以十分尊敬木村。扮演木村前助手的Kis-My-Ft2成員玉森裕太，首集戲分不多，但下廚姿勢有板有眼。

其實首集的烹飪場面不算多，基本上每道菜式只會看到製作的開頭與結尾，甚至有時只有完成的鏡頭，根本看不到木村的手藝；反而花了不少篇幅講解米芝蓮制度、日本有幾多間米芝蓮餐廳、如何摘星等資訊。東京奧運明年舉行，也許此劇想配合龐大旅客量，推廣當地的星級餐廳。