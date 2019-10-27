3000粉絲迎接 BigBang隨時復出 GD退伍感動掩面

GD在江原道鐵原郡陸軍軍營當兵，位於非洲豬瘟的豬隻檢疫區域，為免粉絲迎接GD退伍時，增加感染病毒風險，所以軍方安排GD改往京畿道龍仁市陸軍地面作戰司令部退伍。

據韓媒報道，昨日清晨開始來自世界各地的粉絲陸續到達龍仁市軍營外守候，為數多達3000人，場面墟冚。上午8時，穿上整齊軍服的GD步出軍營，先走到傳媒面前擺出敬禮手勢說：「我服完兵役回來了。 感謝大家耐心等待，也感謝大家前來。」

大曬全家福

GD之後轉往粉絲聚集的地方，全場粉絲即時高呼GD的名字，讓他心情十分激動，一度掩面強忍淚水。他拿着擴音器表示，有些不知所措，自言首次退伍，非常感謝粉絲前來迎接，「由於隊友也快退伍，我與他們聊了很多，能回到舞台上就好了」。GD又謂很掛念粉絲，等退伍已久，希望快點回家，承諾盡快復出。其間有小粉絲送花圈，他即走上前接收並戴上，盡顯親民一面。最後GD在父母陪同下離開軍營。至於GD胞姊權多美與新婚夫婿、《我的野蠻女友》金敏俊，特意為他佈置家居，歡迎他回家，並將全家福放上網大曬溫馨。

當兵期間多是非

GD去年2月27日以現役兵身分入伍，在號稱最精銳的白骨部隊服役。不過，GD服役期間是非多多，包括腳傷入院，被指享有特權入住高級軍官病房；又傳他頻頻請病假，影響晉升機會等。隊友T.O.P及勝利亦一身蟻，前者因吸毒被起訴，其後因服用過量藥物而昏迷入院。勝利則涉嫌性招待、非法賭博、召妓、挪用公款等多宗罪被調查，他更因此退出BigBang，其案件至今仍在審理。

至於隊友太陽與大聲，分別於下月10日及17日退伍。有韓媒指待BigBang成員全部退伍後，有望最快今年底復出。

文：蘇珮欣