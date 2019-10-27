陳偉琪涉醉駕被捕：會深切反省

座駕與的士輕微碰撞

陳偉琪前晚11時許，駕駛一輛寶馬房車沿跑馬地毓秀街東行，車上載着女助手，一輛的士則沿成和道北行，兩車駛至交界時發生輕微碰撞。警方接報到場，發現陳偉琪身上有酒氣，遂對她進行酒精呼氣測試，得出度數79度，超標2倍多，她涉酒後駕駛被捕，已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

鄭世豪林淑敏：人無事就放心

陳偉琪昨晨在社交網上載黑色畫面，發文道歉：「對不起，我做錯了！我衷心為事件中受影響的人和所有關心我、愛惜我的朋友們講聲對不起，我會深切反省，認真面對，謝謝！」在《開心速遞》拍檔「細龍生」鄭世豪之後致電慰問陳偉琪及了解事件，他說︰「知道沒有人受傷，人無事就放心了，其他事都是後話。」「大小姐」林淑敏亦有聯絡陳偉琪︰「我不了解詳情，她一向很乖，我們全家人一定會擔心，也會支持她。知道她沒有事，我們就放心了。」

陳偉琪今次形象受損，有傳她隨時被無綫雪藏及飛出《開心速遞》。

樂易玲：公司一定會處理

無綫高層樂易玲身在馬來西亞工作，她回覆《明報》表示：「酒後駕駛絕對唔應該，係犯法，飲咗酒就唔好揸車，呢個係香港駕駛者最基本要知道及遵守嘅嘢，我覺得佢唔應該咁做。印象中佢喺《愛‧回家》有個固定角色（細龍太），但唔係太密，星期一（28日）返到香港，我同套劇監製了解吓，最好唔好影響到工作，但要過咗法律程序，睇吓佢判咗乜嘢先，公司會作出處理，一定要處理。」

娛樂組