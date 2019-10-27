字典無「畏懼」兩字 陳百祥繼續撐警未驚過

前日有網民號召到電視城外「散步」，目標對準阿叻，但現場所見沒有異動，相信是地點隔涉影響。阿叻對記者追問「開真槍論」與連月來社會運動也有備而來，他笑說：「我知道問呢啲，我唔怕答！」問阿叻網上流傳他撐警隊的片段引來很大迴響？他稱有不同意見是正常的，每人有獨立思維，自己不會教人亦不需要別人教，想到要做便去做，這正是大家所講的包容與民主自由。問阿叻是否想做警務處長？阿叻表示1968年曾投考過警察，若他做警察，黃杏秀便要跟他離婚，朋友搞笑紛紛祝賀他70歲前陞官發財無老婆。他現在要考慮是否要離婚，但離婚後沒有秀姑養他，處於十字街頭好矛盾。他又說：「我話如果我做警務處長，只是一個假設。」

「開唔開槍視乎環境需要」

問他是否覺警察應更早開槍？他認真回答：「開唔開槍係制度，唔係你話開槍就開槍，否則一早已開槍了！我撐警察時，以不同的語言去表達。看到暴徒燒車、警察身上着火再被搶槍，警察除了開槍還可以做什麼？看到開槍的警察是被人圍，又有長枝，我唔知長枝用途，因我不在現場。我所看到的畫面，若我係嗰個警察，又可以做什麼？難道還要講多謝……開唔開槍唔係我決定，係視乎環境需要，究竟是否接命令開槍，我亦不清楚。」他認為和平示威沒有問題，但面對暴力升級，警察要制止的方法也要升級。

上無高堂下無子女

早前馬蹄露在旺角示威活動中跟示威者起衝突受傷，是否覺得她無辜？阿叻認為所有被襲擊的人皆無辜，「我有我的想法，你要滅聲便打我，你講嘢時我又唔可以打你，事情不相對的」。

阿叻稱用暴力就是不對，可以用行政手段、選票去令政府人士及議員下台，不一定要用暴力，而且也見到暴力不能爭取到什麼。問阿叻是否擔心似阿倫撐警被人杯葛？阿叻說是他去撐警先，而且繼續撐，若害怕便不會去，只要自己認為正當的，覺得警隊受壓迫成為磨心，所以他要撐。他表示自己是正常香港市民，沉默的一群可能要搵食，怕店舖受牽連。自己是上無高堂下無子女，又不需要搵食的人。他做正當的事情，由細到大他的字典裏沒有「畏懼」二字。

用暴力爭取便不對

日前華星冰室發聲明跟阿倫割席？阿叻稱無論哪間餐廳也不應被滋擾，大家都係搵食，包括警察也是搵食出份糧。對於簡民迪跟阿倫割席？阿叻笑說：「民迪從來無畀張席阿倫瞓！」他認為各人也有想法，人應獨立思考，負責自己所做的事情。他稱和平示威沒有不對，政府也不會啱晒，但爭取時用暴力便不對。問他有沒有跟阿倫傾有關問題？阿叻稱他們不講政治，只講足球、唱歌與美食。可遇到被食店拒絕？阿叻說：「有多間餐廳是有人預早畀錢，聲明若阿叻幫襯便埋單。我入好多間餐廳，有人多謝我幫他們說出心聲。」他不認同恃人多、暴力去恐嚇或打爛店舖的做法。

陳庭欣搵麥玲玲助轉運

昨晚陳庭欣跟阿叻拍檔做司儀，她稱近日好黑仔，滑水撞滑水板令面部瘀了，日前駕車又遇意外，幸好無大礙。她連門匙也跌落坑渠，準備向麥玲玲求助轉運。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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