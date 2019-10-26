《犯罪現場》的警察形象 全年見到古天樂

劫匪伏屍工廈 贓物消失

《犯罪現場》講述一名珠寶劫匪伏屍工廈單位，所有贓物不翼而飛，警方估計群匪分贓不均導致有人喪命，匪幫首領汪新元（古天樂飾）嫌疑最大。警官葉守正（姜皓文飾）率領警員林法樑（張繼聰飾）及少梅（顏卓靈飾）展開調查，隨着其他劫匪相繼遇害，林法樑發現案中有案，唯一目擊「誰是兇手」的，就只有當日在犯罪現場一隻會說話的鸚鵡。

古天樂扮演心狠手辣的大賊，難以入眠，偶然租住視障女房東宣萱的房間，在善良的人身邊，逐漸展現人性一面。

電影另一條主線是張繼聰追查誰是真兇，嫌疑人物除了古天樂，還有在劫案中的受害者家屬，包括對母親在事件中心臟病發猝逝而懷恨在心的譚耀文，以及女友（薛凱琪飾）在劫案中遭槍傷導致癱瘓因而滿腔怒火的安志杰，張繼聰甚至懷疑上司姜皓文也是兇手之一。

導演馮志強編劇出身，導演前作包括《懸紅》、《超級經理人》、《大樂師·為愛配樂》以及新片《犯罪現場》，通常兼任編劇；新作手法平實，沒多大驚喜，結尾鸚鵡提供了破案線索，似乎也太兒戲。顧及內地市場「惡有惡報」的原則，也預料了大賊的下場。

難以處理警察形象

警匪片一直是香港電影最常出現的類型，當中觸及臥底、受官僚欺壓的中層及基層警員，甚至變成殺人犯的魔警都拍過。反修例風波持續，警民關係前所未有的緊張，警察形象也可能是香港開埠以來最低落。《犯罪現場》在這場政治風暴前拍攝的，但片中警察也不見得正面，譬如張繼聰，在上司眼中猶如「廢柴」，不但欠大耳窿錢，被上門追債，面對大賊古天樂也完全不是對手，就連後輩顏卓靈都教訓他；至於姜皓文的角色更被質疑公報私仇，漠視法紀。

數月前已有不少人說，香港很難再拍警匪片，尤其警察形象與市民觀感有明顯落差，日前的民調就顯示，66%受訪者相信7．21涉「警黑合作」；往後的電影再描述港警除暴安良，能說服誰？