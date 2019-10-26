《婚姻故事》角逐葛咸3獎 惡鬥《別告訴她》

《婚姻故事》曾角逐今年威尼斯影展最高榮譽金獅獎，可惜鎩羽而回，由《凡事哈》諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導，《星球大戰：原力覺醒》阿當戴華（Adam Driver）伙拍「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演。講述一名劇場導演跟當演員的老婆育有一子，但婚姻破裂，離婚的痛苦過程，也激發兩人的創作潛力；在葛咸獎獲提名最佳電影、男主角及劇本獎。阿當戴華將與《The Lighthouse》的威廉達福（Willem Dafoe）及《Uncut Gems》阿當辛迪拿（Adam Sandler）爭奪影帝殊榮。

Awkwafina獲提名最佳女主角

至於《別告訴她》，則角逐最佳電影、女主角及劇本獎。故事講述美籍華裔作家比莉得知祖母患了末期癌症，家人決定向她隱瞞病情，為了讓祖母安享晚年，決定把一個婚禮提前舉行，希望她有生之年最後一次跟親人共敘天倫。比莉對家人的安排感到不安，但還是回長春探望祖母，「竹升妹」比莉也因此重新認識自己的故鄉，並修補與家人的關係。

據悉《別告訴她》是導演王子逸的親身經歷。片中扮演比莉的是美籍亞裔饒舌歌手Awkwafina，現年31歲的她之前演出過《我的超豪男友》及《盜海豪情：8美千嬌》，令觀衆留下深刻印象。Awkwafina原名林家珍（Nina Lum），是中韓混血兒，在美國紐約皇后區出生及成長，曾到北京學習中文。有說她在片中突破過往的搞笑形象，演技令人眼前一亮

《獨生之國》角逐最佳紀錄片

除了《別告訴她》外，王男袱和張佳玲聯合執導的《獨生之國》也有份角逐最佳紀錄片，跟前總統奧巴馬監製的《美國工廠》，以及《民主顛覆》等爭獎。《獨生之國》之前在辛丹斯電影節已贏過紀錄片評審團大獎。該片探討內地實施30多年的一孩政策雖已成歷史，纏繞受害者的噩夢卻仍未過去。