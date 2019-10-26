稱「華星冰室」被強加顏色 簡民迪發聲明與阿倫割席

華星冰室集團主席簡民迪在facebook發聲明，否認阿倫是冰室股東，又稱雙方沒有任何利益和業務關係，阿倫只是其中一名舊顧客。對於被強加「顏色」，簡民迪稱感到無奈。聲明中指有關外界指譚詠麟是該冰室股東，實為誤傳，譚詠麟從來不是股東。又稱冰室管理層從未有在任何公開社交媒體發表政見立場，望各界停止抹黑。他們尊重小股東有其言論自由，所發表的政見或偏頗言論，屬其個人立場，不代表冰室的管理層及員工。對於數月來冰室被強加顏色標籤，他們深感無奈！管理層完全支持對自由民主的訴求！亦支持政府成立獨立調查委員會。

鼎爺中環食店下月結業

近月不少食肆因生意下跌結業，李家鼎（鼎爺）拍攝《阿爺廚房》大受歡迎，近年進軍飲食業，先後開設鼎會館、鼎爺私房菜及鼎尚棋哥燒鵝湯館。不過，去年9月開業、位於中環的鼎會館前日在facebook專頁宣布礙於經營壓力上升及社會氣氛不明朗，決定將於下月22日結業。

娛樂組