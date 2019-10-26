為出席巴黎名媛舞會試戰衣 李連杰長女Jane索爆鬥沈月

娛樂組

李連杰與利智一向好保護兩名女兒，近年才間中讓她們曝光。李連杰去年底罕有在社交網公開與兩女Jane及Jetta的合照，被讚樣貌與身材都不錯。Jane水汪汪的大眼睛，被指似足媽咪利智。Jane日前再次有近照曝光，原來她獲邀出席今年11月舉行的巴黎名媛舞會，大會公開她到紐約試衫的照片，她面露甜美笑容，一身裸色長裙，優雅大方。另一套直條裙，她托着頭，靚女又可愛。她將與另一名索爆星二代沈月同場鬥靚。

世界十大最奢華晚會之一

巴黎名媛舞會被譽為巴黎貴族社交盛事的成人禮，是世界十大最奢華晚會之一，每年只邀請20多名年齡介乎16歲至22歲富二代、星二代的名門少女出席。賭王何鴻燊四房女兒何超盈與何超欣、霍英東外孫女劉澤儀、利孝和夫人外孫女Alison Lee及雷正殷（Alexandra Louey）先後參加過舞會。今年獲邀參加除Jane及沈月外，還有西班牙歌手Julio Iglesias的孖女Cristina及Victoria等。沈月上月已完成試身，先後穿上多套靚衫，表現自信。

Jane入讀哈佛文舞雙全

Jane自小獲父母悉心栽培，學習拉丁舞，6歲時已贏過兩次全國舞蹈大賽冠軍，7歲還在劉德華的演唱會擔任嘉賓表演拉丁舞，亦有隨爸爸做慈善工作，她16歲時在香港出席活動，分享自己從事環保公益心得。她不單跳舞勁、亦是高材生，去年入讀美國哈佛大學的文理學士課程。