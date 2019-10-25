宋仲基為保私隱拒玩社交媒體 七成受訪者支持網絡實名制

在Sulli逝世後翌日，有韓國市場調查公司訪問超過500位成年人，對於政府實行網絡實名制有何意見？調查結果顯示，高達69.5%受訪者認為有立法必要，只有24%表示反對。民眾態度相當正面，似為政府未來通過「Sulli法」開綠燈。

韓星強硬應對網絡欺凌

事實上，近年不少韓星對於惡意留言的處理方法，有了明顯轉變，由過去息事寧人，逐漸變成強硬應對。就以Sulli好友兼韓劇《德魯納酒店》女星IU為例，上周她透過所屬事務所向首爾中央地方檢察廳入稟，控告網民散播謠言，藉此作出損害名譽、人身攻擊，甚至性騷擾，事務所表明不會接受對方和解或者道歉，而是訴諸法律，務求令到滋事分子受到制裁，以收警戒之效。

同一時間，韓國女團少女時代成員Sunny與韓劇《很好的日子》男星李瑞鎮亦遭網上誹謗，話說二人合演綜藝節目《花樣爺爺》後，去年一名26歲網民利用匿名方式，透過社交媒體誣衊二人「有特殊關係，所有工作人員都知道」，事務所決定提告，大田地方法院上周宣判，被告人誹謗罪成，判監6個月但緩刑兩年，另加80小時社會服務令。

對於網絡欺凌，有藝人採取絕不姑息態度，積極以法律制裁違規網民；亦有為數不少的韓星，改以「斬腳趾避沙蟲」的消極方法，在社交媒體盛行的年代，依然拒絕開設個人帳號。說穿了，還不是為了保護私隱？

孔劉拒讓私生活曝光

憑韓劇《鬼怪》人氣急升的孔劉，最近忙於宣傳新片《82年生的金智英》，問他為何沒有社交媒體帳號？「入行以來，我盡力不讓私生活曝光」。他表示拍罷《鬼怪》後，過去兩年一直停工休息，平日打網球、潛水、釣魚，作息定時，只有這樣才可解決失眠問題，如果放假還要上網，這跟開工有何分別？

姜棟元：沒事可分享

韓片《1987：逆權公民》男星姜棟元的情况亦大同小異，他表示從未想過開設社交媒體帳號，原因很簡單：「因為我沒有想要跟其他人分享的東西，也不喜歡跟不認識的人交談。」最近忙於拍攝《屍殺列車》續集《半島》的姜棟元，似乎把社交媒體看得跟喪屍一樣可怕，避之則吉。

韓劇《太陽的後裔》女星宋慧喬不時透過社交媒體分享工作點滴，反觀她的前夫宋仲基，由始至終都敬而遠之，據他解釋：「我不會玩，也玩不了。」

韓國男團SHINee成員珉豪的答案，跟基哥頗相似：「我不太懂得使用手機軟件，也沒有使用社交媒體的需要，如果想看我拍攝的照片，不如日後舉行寫真展覽。」