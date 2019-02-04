MAMA宣布「離港」後入圍名單惹關注 EXO提名拋離BTS

自2012年起，韓國MAMA頒獎禮連續7年在港舉行，早已成為港韓兩地的樂壇盛事，不過，由於最近香港示威活動不斷，導致社會動盪，MAMA早前宣布，今屆頒獎禮將於12月4日移師日本名古屋舉行。

雖然MAMA刻意避開香港亂局，事實卻是韓國與日本之間，最近發生貿易糾紛，兩國關係持續緊張，令到MAMA頒獎禮亦受到批評，有韓媒報道，MAMA今年在邀請頒獎嘉賓時，基於日韓問題惡化，遇上史無前例的困難。

距離MAMA頒獎禮尚餘一個半月，大會昨日公布各個獎項的提名名單。由於男團EXO化整為零，部分成員單飛出碟，因此以9項提名暫時領先，包括角逐年度歌手、年度歌曲、最佳男團、最佳男歌手（伯賢）及最佳演唱男歌手（Chen）等。

Twice提名不及Mamamoo

另一人氣男團BTS則以6項提名緊隨其後，角逐年度歌手、年度歌曲、最佳男團、最佳跳舞演出男團及最佳合唱歌等。女團方面，Blackpink同樣獲得6項提名，險勝5項入圍的Twice；至於Mamamoo因成員華莎單飛出碟，協助該團奪得7項提名，成為女團之冠。

在18個獎項當中，競爭最激烈的是最佳男、女團獎，前者屬EXO、Got7、NCT 127、Monsta X、BTS及Seventeen之爭；後者則由Blackpink、Twice、Red Velvet、Mamamoo、IZ*ONE及GFriend競逐。

今年的候選歌王歌后，大多來自組合成員，例如EXO的伯賢、Winner的宋旻浩、Blackpink的Jennie、少女時代的太妍，以及Mamamoo的華莎等。

值得一提的是最佳韓劇歌曲獎，今年贏盡收視與口碑的有線台tvN劇集《德魯納酒店》，共有兩首作品入圍，分別是Gummy主唱《Remember Me》，以及Paul Kim的《So Long》。不過，另一高收視韓劇《天空城堡》插曲《We All Lie》亦被視為大熱之選。

BTS揚威抖音

提起BTS，最近刷新健力士世界紀錄，上月開設社交媒體「抖音」帳號後，短短3小時31分鐘，便吸納100萬名粉絲，成為該公司創業以來，最快突破百萬粉絲的紀錄。

另一方面，Twice前晚在日本北海道舉行巡迴演唱會，成員彩瑛因為抱恙，開騷前宣布缺席演出。據報彩瑛在演出前一晚已感不適，前往醫院接受治療後，最終決定辭演。雖然彩瑛缺席，但因患上驚恐症而暫停活動的隊友Mina，前晚突然現身，為粉絲帶來驚喜。據現場觀眾指，Mina表現較為沉默，偶爾露出笑容，狀態仍未完全回復。

文：蘇珮欣