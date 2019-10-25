【明報專訊】何猷君與奚夢瑤這對新手父母，一個是尖子，一個是超模，各自在事業上創出成績。24歲何猷君是賭王何鴻燊和四太梁安琪的三子，他自小是數學天才，拿過兩次全港數學比賽冠軍；18歲獲劍橋大學與麻省理工的錄取通知，結果他選讀麻省理工，他花了3年時間完成4年的課程，並以21歲之齡成為史上最年輕進入麻省理工攻讀金融碩士的學生。學業成績出眾，事業同樣出色，猷君23歲已成為上市公司「創夢天地」的CMO（首席營銷官），而公司為內地數碼娛樂平台。