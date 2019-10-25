為賭王添首個男孫 何猷君榮升老竇 B仔名廣燊

何猷君與奚夢瑤於2017年爆出戀情，雖奚夢瑤較猷君大6歲，但無阻這段「姊弟戀」。猷君今年5月13日在上海商場高調拿着10卡鑽石戒指跪地向奚夢瑤求婚成功，當時有傳奚夢瑤懷孕。求婚不足兩個月，猷君與奚夢瑤於7月4日宣布已在內地領證結婚。奚夢瑤不時被拍到腹部隆起孕味濃，但她與猷君都未有回應。

謝老婆奚夢瑤誕健康寶寶

昨午猷君與奚夢瑤分別在社交網報喜宣布已榮升父母，曬奚夢瑤在牀上抱着兒子的照片，身旁除猷君外，還有猷君媽媽四太、家姐何超盈抱着女兒「荷包蛋」與老公辛奇隆、哥哥何猷亨、妹妹何超欣等。猷君開心撰長文宣布實現爸爸的願望，有了第五代男丁，「好久不見！跟大家分享一個我們家族的大喜訊！我和老婆奚夢瑤升級當爸爸媽媽了！謝謝我老婆！陪伴她從懷孕到生產的這段時間裏，我才知道當媽媽的犧牲與不易。以前她走路都蹦蹦跳跳，懷孕後走路都不方便，還要忍受強烈的孕吐和難以控制的情緒波動，這世界上的媽媽們實在太辛苦了！謝謝老婆熬過那段時間，為我生下一個健康又可愛的寶寶」。

第五代男丁賀賭王98歲生日

猷君提到爸爸賭王下月98歲生日，他說：「他對於我來說是像超人一樣的存在，無所不能，我小時候的願望他全都能幫我實現。可是對於他自己，卻一直有個願望沒實現，那就是抱孫仔。今天終於能夠很高興地告訴他，他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們家終於有第五代的男丁了！對於寶寶的名字，我們家一直都是根據族譜『啓 世 鴻 猷 廣』取名的，第二個字是每一代通用的，第三個字一般是父親取，寄予對小孩的希望。我爸以前說過，他的財富是他給每一個兒孫的禮物，能積累多久、多少就看自己的本事了。可是對於長孫而言，他希望給到一份獨一無二的、一份能夠陪伴一輩子的禮物，那就是把他自己的名字送給長孫來繼承。所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊，希望他能夠像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物。我給廣燊取的英文名叫Ronaldo，希望他會又高又帥，既有天賦，又能通過自身努力贏得世界的認可，沒壓力，兒子no pressure！再次謝謝我的老婆，你是最棒的，我愛你！」奚夢瑤則留言：「親愛的小王子，歡迎來到這個世界！ 」

四太剪臍帶自封「嫲婆豆腐」

四太梁安琪昨晚到醫院探望孫仔，她說真的好開心，喜事重重，升級做完婆婆再做嫲嫲，叫自己做「嫲婆豆腐」。她獲猷君安排入產房幫孫仔剪臍帶，她說好緊張，手都震埋，震到貓王咁，多謝兒子有心思。她稱猷君好保密，她事前不知是孫仔。她透露孫仔比預期早出世，但都足月，賭王知道抱孫好開心。會送什麼給新抱及孫仔？她說未想。會否送大屋？她指這些奢侈的留給父母努力去做，她送給新抱的要秘密不公開。

超盈：老公為女兒改名辛千覓

接着榮升姑媽的超盈與老公辛奇隆亦到醫院探望侄兒，她透露侄兒暱稱叫「荷葉飯」，雖沒有「荷包蛋」那麼重，但都好健康，眼仔睩睩似猷君。她已為女兒改名辛千覓，是老公改，出自一首詩。

記者：林蘊兒