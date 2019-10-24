《E.T.外星人》童星醉駕被捕 《鬼眼》20周年主角再發福

發展不及茱芭莉摩亞

荷李活著名的童星不少，但成年以後還有一定地位的，卻為數不多；像亨利湯馬士，在《E.T. 外星人》是頭號主角，成長後也一直拍戲，在電影《燃情歲月》（Legends of the fall）扮演畢彼特（Brad Pitt）胞弟，又演出過馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《紐約風雲》，近作則有劇集《陰宅異事》（The Haunting of Hill House），要數最著名的演出，還是停留在《E.T. 外星人》童星階段；若論發展，遠不如在《E.T. 》扮演他妹妹的茱芭莉摩亞（Drew Barrymore），她演出及監製過《神探俏嬌娃》等賣座電影。

一度淡出 曾酗酒撞車

印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）的成名作《鬼眼》，今年面世20周年紀念，早前舉行重映會，男主角布斯韋利士（Bruce Willis）沒有現身，但希利祖奧士文（Haley Joel Osment）陪同導演出席。當年《鬼眼》叫好叫座，全球票房高達6.7億美元，而且獲奧斯卡最佳電影、導演等6項提名，扮演有陰陽眼男孩的希利祖奧士文，亦入圍角逐最佳男配角，他的一句：I see dead people，堪稱經典對白。希利4歲開始拍戲，曾在《阿甘正傳》扮演湯漢斯（Tom Hanks）兒子。《鬼眼》之後他又拍了《拉闊愛的人》、《愛上這個家》及《人工智能》等。跟衆多走紅的童星一樣，希利踏入青春期開始淡出鎂光燈，並曾酗酒及發生嚴重交通意外。近年他再度活躍幕前，但代表作欠奉，備受談論的，反而是他愈來愈膨脹的身形。

芬寧姊妹 由細演到大

《黑魔后2》最近上映，片中扮演愛洛公主的艾莉芬寧（Elle Fanning）跟胞姐狄高達芬寧（Dakota Fanning），是圈中知名的童星姊妹花，前者演出過《巴別塔》及《奇幻逆緣》，分別飾演女主角姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）的女兒及童年；艾莉近年片約也不少，除了《黑魔后》系列，也在活地亞倫（Woody Allen）近作《情迷紐約下雨天》擔正。

狄高達則是天才童星，演出過《不一樣的爸爸》、《強戰世界》、《鑣火》及《捉迷藏》等，分別跟辛潘（Sean Penn）、湯告魯斯（Tom Cruise）、丹素華盛頓（Denzel Washington）和羅拔狄尼路（Robert De Niro）等一線男星合作。早前上映的《從前，有個荷里活》，她有份客串一角。