陳嘉桓研究手指紋看性格

明年結婚倪晨曦開始緊張

陳嘉桓幾年前開始學皮紋分析，研究從手指紋看出隱藏性格，最近創立自家品牌，「何國鉦鼓勵我做生意，又可以幫到人。今日會幫情侶做分析，不怕拆散別人，只為他們提供建議，助清楚了解對方。掌紋會變，手指紋不會變，與遺傳學有關。當識到新朋友即可以起底，又試過幫藝人朋友做測試，如余香凝、王敏奕和陳國坤。我的分析結果是踏實、要重複練習的人，以前練功夫要練好耐。因為我較黐家，適合找喜歡熱鬧、識好多人和較成熟、能指導我的人。」

提到緋聞男友黃宗澤也做過分析，她爆對方內裏性格想法多多，又喜歡新鮮，不知大家是否夾得來。她稱不會放棄幕前工作，生意是閒時兼職。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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