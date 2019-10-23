林穎彤27歲生日呻老

問到男友伍富橋如何為她慶祝？她表示全日開工，收工已過了生日，男友暫沒有表示，亦未收到禮物，不過對方有送祝福，「我想保持低調，一日未結婚也不會認住，總之希望將來幸福」。

陳曉華旅行無艷遇

陳曉華早前到了迪拜、巴黎及土耳其旅行，笑稱同行的是一對情侶，所以自己全程做電燈膽。問到旅程可有艷遇？她說：「土耳其男仔好熱情，但我穿小背心也沒有人撩我，去旅行都未試過有艷遇，看來我是無艷遇的人。」她在旅程中穿上泳衣在水中拉筋，日前在社交平台上載背面照，預告數天後會上載正面相。

張彥博請兄弟食牛

張彥博稱之前一直節食和操練，所以完成演唱會後昏睡了兩日，瞓到夠、叉足電才回復精神。可有獎勵自己大吃一頓？他說：「慶功吃了兩餐打邊爐，但之後又要到外地為新劇開工，要keep住身形。」他承諾請擔任演唱會嘉賓的「跳躍F4」食飯，已準備好一次過找數，現時只等羅天宇抽到時間，他說：「我已準備到朋友開的餐廳請他們食威靈頓牛，他們很奄尖，吃得不好不收貨。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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