長子Lucas被指受訪埋怨父親 謝霆鋒發聲明：與孩子關係良好

娛樂組

近日內地網上瘋傳一段聲稱謝振軒（Lucas）接受香港傳媒訪問的內容，但有關報道來歷不明，香港傳媒也未見有關報道刊出。網上流傳的報道內容，指12歲的Lucas極罕接受傳媒訪問。他說世上只有媽媽好，至於父親謝霆鋒？他回應說：「我和弟弟很少能看見他，因為他很忙，我生病了，弟弟發燒了，只有媽媽陪伴我們，不後悔媽咪和他分開，他配不上我媽咪。」有關消息來源成疑，謝霆鋒經理人霍汶希斥報道無中生有，所以不作回應。由於傳聞未遏止，對小朋友造成影響，昨午謝霆鋒透過英皇發公開聲明。

斥失實報道傷害孩子

聲明主要內容指多個媒體報道有關謝霆鋒長子回應與父親相處狀態的報道，涉誤導與失實，英皇與謝霆鋒對此高度關注。「特此嚴正聲明：我司藝人（謝霆鋒）與其孩子關係良好、相處融洽，該等誤導性及或失實報道及具傷害性、侮辱性和煽動性的言論，在網絡上不斷發酵，對孩子造成嚴重的困擾及影響，我司藝人嚴正重申他會用盡一切方法保護孩子，免孩子受到不必要的影響，亦不會忍受任何個人及或組織及或媒體平台，利用孩子作出不實報道。敬希廣大傳媒朋友為孩子着想，不要再作出誤導性及或失實報道及騷擾他們的生活，這不但影響孩子，還會為他們的生活帶來嚴重的不便。

此等不良報道手法，不但誤導社會大眾及讀者，亦已致使我司及我司藝人的權益及聲譽遭受重大損害及帶來不良影響，對我司藝人的正面形象造成破壞，嚴重影響我司藝人的社會評價及破壞了道德底線。我司促請社會大眾及讀者認清事實，免受失實的內容誤導。我司及我司藝人特此鄭重對上述不當行為予以強烈譴責，並促請有關個人及或組織及或媒體平台立即停止該等不當行為，我司及我司藝人必定循法律途徑追究到底。」

張栢芝談針灸懶理傳聞

張栢芝昨日在社交網上載針灸時的黑白照片，她留言︰「不知道是轉天氣的問題，還是常常拎重嘢的問題，總是感到痛痛的，提起勇氣針灸先。」對有關傳聞未有理會。栢芝忙於照顧3個兒子，送返學放學、陪玩、陪旅行，另方面她又要打理生意。她着力發展網上自家潮牌，早前在中環蘇豪區開專賣店，事事親力親為，宣傳外又每日巡舖兼親自招待顧客。