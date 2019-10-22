哥普拉力挺馬田史高西斯 狠批Marvel片 世代分歧還是定義電影之戰？

批評Marvel電影「令人厭惡」

拍過《現代啓示錄》等經典的哥普拉表示，看罷Marvel電影，無論啓發或知識等各方面，觀衆一無所獲，「馬田很善良，只說那並不是電影，他沒說是令人厭惡，而我是這麽認為的」。本來已沉寂下來的網絡罵戰因此又再起波瀾。有粉絲透過社交網Twitter稱，對馬田和哥普拉的批評很失望，批評此言也代表了某些人看不起漫畫，拒絕考慮將它納入文學範疇。有Marvel影迷說很討厭這些老導演總是認為電影只有一種調子與風格。

妮坦莉寶雯力撐：觀衆需要娛樂

《黑天鵝》金像影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）未知是否有份參演《雷神奇俠4》，所以也維護Marvel電影；她上周六現身洛杉磯一個晚宴，有傳媒問她對馬田批評Marvel電影有何意見，妮坦莉認為應可容納不同類型的電影，都有發展空間，「成就藝術，不會只有一途」。她更嘗試解釋為什麽Marvel電影大受觀衆歡迎，「因為娛樂性豐富，公餘時間，觀衆也渴望得到娛樂，尤其在現實生活中已歷經種種艱辛」。

馬田史高西斯和哥普拉對Marvel的批評，意見一致；他倆是同代導演，在美國電影史上地位毋庸置疑，前者的《的士司機》和《狂牛》，哥普拉的《教父》和《現代啓示錄》，俱屬經典；但新世代影迷有多少會翻看這些快將半世紀前的舊作？Marvel電影宇宙（MCU）卻粉絲衆多，票房稱王，由漫畫開始追隨者有之，新生代更是中堅影迷。馬田說MCU「極其量只能稱之為主題樂園」，也是實話，他和哥普拉的戲何時推出過「的士司機」或「教父」figure？有跟開心樂園餐crossover嗎？MCU的邊際利潤倒從不止於一張戲票，一如其母公司迪士尼。

史匹堡批評影視串流平台

馬田在訪問中說MCU並非「電影」，用上cinema一詞，在英語跟motion picture、film和movie一樣，都有電影之意，卻稍微不同層次，而cinema又可解作戲院。馬田和哥普拉這一代導演，對「電影」的定義，跟MCU粉絲自然截然不同。正如跟馬田同代的史匹堡（Steven Spielberg）也在公開場合不止一次捍衛「戲院」體驗，暗批新冒起的影視串流平台。他曾說，「當你服膺電視格式，那就是電視電影；如果拍得好，值得一個艾美獎，但不會是奧斯卡」。