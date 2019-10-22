木村拓哉新劇首播 收視12.4%遜預期

早前有日本傳媒報道，木村拓哉對於新劇要求甚高，堅持到巴黎取景，結果一行數十名工作人員的機票連食宿，加上每集所需的昂貴食材費用，令到劇集嚴重超支，有傳每集製作費高達1億日圓（約730萬港元）。電視台相關人士指出，新劇平均收視要達到15%以上，才算收支平衡。

觀眾反應不俗

《Grand Maison東京》劇中木村飾演一名法國餐廳主廚，本身已經擁有米芝蓮二星榮譽但仍未滿足，急於升級做三星大廚，卻因性格自負，失去餐廳與拍檔。就在人生低潮，遇上女廚師鈴木京香，向他建議合資開新餐廳，攜手追尋米芝蓮三星夢。

雖然首集收視未如理想，觀眾反應卻不俗，網民留言表示劇集水準甚高，看罷首集已很期待下周劇情發展，又大讚木村飾演天才廚師尾花夏樹表現出色，「不愧是日劇天王」，且看第2集收視能否上升。

賀及川光博生日

事實上，今季日劇陣容強勁，《Grand Maison東京》首播成績，只算不過不失，相比同季已開播的其他作品，包括米倉涼子主演的《女醫神Doctor X》第6季（20.3%）、長壽警匪劇《相棒》第18季（16.7%），可謂相距甚遠，但仍稍勝阿部寬擔正的《還是不能結婚的男人》（11.5%），以及菜菜緒的《四分鐘的金盞菊》（10.3%），木村新劇暫時佔據中游位置。

另一方面，木村昨日透過微博上載一張生日蛋糕照片，並留言：「提前祝賀及川先生的生日。」說的正是《Grand Maison東京》拍檔及川光博，他將於本月24日慶祝「入五」（50歲生日），可見同劇演員之間，相處十分愉快。