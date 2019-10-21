《喪屍樂園》續集上映 主角十年蛻變

愛瑪史東拍完《喪屍》 後來晉身影后

《喪屍樂園》於2009年上映，由《毒魔》魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，編劇則是《死侍》系列的Rhett Reese和Paul Wernick；成本2300萬美元，全球票房卻收逾億美元，以cult片來說相當成功。故事講述恐怖病毒蔓延，不少人類變成喪屍，《非常盜》系列謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）扮演住在得州小鎮的Columbus，是少數倖存者，他行事謹慎，憑藉經驗每次都能逃出生天；後來遇到作風強悍的暴力大叔Tallahassee，兩人並肩逃生，及後再遇上姊妹花Wichita和Little Rock，4人組一同打喪屍。

來到續集，4人繼續拍住上打喪屍，絕境求生。為了尋找安身之所，他們進駐白宮，對付進化變種的喪屍，還發現其他倖存者。當年上集4名主角最紅的，是扮演暴力大叔Tallahassee的《飢餓遊戲》活地夏里遜（Woody Harrelson）；飾演Columbus的謝西艾辛堡，其時還未拍攝扮演facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的成名作《社交網絡》；扮演家姐Wichita的《爭寵》愛瑪史東（Emma Stone），名氣也遠不及童星出身扮演妹妹Little Rock的艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin），後者主演的《陽光小小姐》，早於2007年獲奧斯卡提名最佳女配角，她當時年僅10歲。愛瑪史東真正開始受賞識是在校園片《緋聞教主》（Easy A）扮演女學生，她透過說謊把自己塑造成校園浪蕩女來提升人氣，但享受成為風雲人物一陣子後，開始懷疑是否真的值得。自此她於4年前憑《飛鳥俠》提名奧斯卡最佳女配角，並以《星聲夢裡人》前年在金像獎封后。

素兒杜治演金髮美女成為笑點

10年間，愛瑪史東由少女演員搖身一變成為影后級人馬，難怪在《喪屍樂園：連環屍殺》的製作特輯中，現年23歲的艾碧姬貝絲寧笑言當開鏡時，3名上集拍檔都認不出她。其實今集也加插了不少新角色，並邀請《癲才家族》陸克韋遜（Luke Wilson）、《催眠潛凶》羅莎里奧多遜（Rosario Dawson），以及美劇《凹凸政壇路》素兒杜治（Zoey Deutch）等客串，後者在片中扮演金髮美女，在預告中活地夏里遜笑言喪屍一定不會奪去她性命，因為喪屍愛吃人腦，而她是沒有腦袋的，成為笑點之一。

香港上映日期：10月24日