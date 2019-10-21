珍妮花羅倫斯古堡出嫁 愛瑪史東Adele獲邀觀禮

珍妮花羅倫斯一向重視私隱，今年2月她跟Cooke訂婚已夠低調，前晚在美國羅德島一座古堡舉行婚禮，同樣做足保安措施，防止狗仔隊偷拍。據英國《每日郵報》報道，一對新人在婚禮舉行前數小時，率先抵達古堡，伴郎團緊隨其後，英國樂壇天后兼古堡主人Adele、《神探俏嬌娃》女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz），以及《義勇群英：毒蛇風暴》施安娜米勒（Sienna Miller）亦在黃昏前乘車趕至。

其他獲邀出席婚禮的圈中好友包括《騙海豪情》導演大衛奧羅素（David O'Russell）、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）、真人騷女星Kris Jenner等150人，亦陸續抵達現場，經過保安員逐一核實身分，才准放行。

至於婚禮細節，一如傳媒早前報道，婚宴菜單以有機食物為主，包括番薯蛋糕、烤魚、朱古力麵包布甸等；至於婚紗方面，由於珍妮花是Dior廣告代言人，理所當然由該品牌贊助，據《人物》雜誌報道，穿著白色婚紗的她，感覺性感高貴。

珍妮花過去曾跟《變種特攻》拍檔尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、Coldplay樂隊主音Chris Martin，以及《黑天鵝》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）拍拖，可惜每次都無疾而終，直至去年中遇上Cooke，迅即打得火熱，今年2月訂婚，珍妮花曾表示：「他是我一生中遇上最好的男人。」上月二人被狗仔隊偷拍到紐約婚姻註冊署，並於前日完婚。

丹尼斯奎爾「爺孫」訂婚

另一方面，《明日之後》65歲男星丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）最近亦傳來喜訊，據《美國周刊》證實，他已跟26歲得州大學博士生Laura Savoie訂婚，網民紛紛恭賀「爺孫戀」開花結果，目前二人正在夏威夷度蜜月。

丹尼斯奎爾過去曾有3次婚姻失敗經驗，第一任前妻是《月光光心慌慌》女星P.J. Soles；其後跟《緣份的天空》美琪賴恩（Meg Ryan）再婚；2016年他搭上模特兒Santa Auzina，去年跟第3任妻子Kimberly Buffington離婚，結果他跟Auzina分手，轉投Laura Savoie懷抱。