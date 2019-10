Do姐畀面撐場 粉絲尖叫嗌靚仔 韓星車銀優唔介意姊弟戀

【明報專訊】韓國男團Astro成員車銀優,前晚於九龍灣舉行個人亞洲巡迴見面會「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [ JUST ONE 10 MINUTE ] In HONG KONG」,除吸引大批粉絲支持外,連鄭裕玲亦現身撐場。席間車銀優被司儀問到現實中接受年齡相差多少的姊弟戀?他即道:「年紀相差幾多不是問題。」