每隔3個鐘餵貓BB 自嘲似奶媽 唐詩詠：將來生仔停工一年

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

自從收養多一隻貓BB後，唐詩詠稱現時出街都會心掛掛，想快點回家。問她掛住湊貓豈不是沒時間拍拖，問題還未問完，她便搶着說：「是否無時間生BB？」記者笑她「跳步」，是否應該先拍拖？詩詠即尷尬傻笑，「因早上又要餵奶又要化妝有感而發，發現湊貓BB已夠忙，將來湊BB應該完全無時間」。

詩詠透露貓BB是陸永夫婦飼養的貓所生，笑問為何對方只給她貓BB，不介紹男友給她？詩詠笑說：「你信得過陸永？我信不過。」她現時對貓BB已難捨難離，相信將來自己BB出生，頭一年應該會停工全力照顧。

問到與緋聞男友陳思銘發展如何？詩詠不願多談，「已說過很多次，不是事實就不再說了，我會努力搵（對象）。（對方投訴？）不是，他不是圈中人，不想常提着」。她稱將來的男主人一定要喜歡寵物，而家中年紀最大那隻貓對她揀男友很有意見，試過帶發展中的男生回家，感覺到牠對該男生態度麻麻地，所以事前要「過三關」問准3隻愛貓，牠們點頭才行。

葉蘊儀拒分享減肥餐單

另外，葉蘊儀為是次活動設計了三頂禮帽，分別由唐詩詠、楊洛婷和她戴上，每頂帽需花兩天時間製作。她自言喜歡手作工藝，特別是靠一針一線去製作的禮帽很適合她，雖然香港不太流行佩戴禮帽，在英國和澳洲等地比較盛行，所以她接受海外訂單，希望將來香港也能普及。

對於最近成功瘦身，葉蘊儀強調並非追求很瘦，達到適合磅數便可，之前因忙於工作忽略了身體，所以瘦身主要是為健康着想，因此而多了工作是bonus，「有很多朋友問我攞營養師給我的餐單，我都拒絕了，他們應該覺得我很衰，因每個人的體質、血型都不同，未必適用我的餐單」。

衛詩雅操肌變大集妹

同場的衛詩雅穿上露肩晚裝，舉起臂彎曬「老鼠仔」，原來她刻意為新戲角色操練體形，加上伙拍一眾大隻猛男，她也不輸蝕，近月找來魔鬼教練幫忙操fit，「雖然導演說我的角色有著衫，不會看到手瓜，但我追求真實感，希望有fit的效果。現在隔日就去操肌，前一晚照鏡看到手自己手瓜起腱，都擔心穿露肩晚裝會否太健碩，雖然教練即安慰說不會，但很明顯是假的」。

詩雅透露因運動量突然大增，睡眠不足，差點病倒，後來教練教她配合健康飲食才順利調整過來，「套戲應該下個月開，但如果改期，可能先拍另一套扮演弱質纖纖的女子，我現在練到如此大隻，都不知點算好，就快有精神病，可能需暫停操練」。她大嘆做演員就是這樣身不由己。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com