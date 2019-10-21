吳業坤盼導演安排與周秀娜親熱戲

坤哥日前透過社交平台表示，其座駕停泊在天橋底，突然有一塊鐵板從天而降險打中車身，出奇地沒有受損或任何人受傷，事後亦有報警備案。他說：「塊板跌正我架車與前車之間，車cam有錄低，前面車主報警，我也是收到電話才知。當時聽到自稱警察打來都怯一怯，但平生不作虧心事，今次算好彩，希望延續運氣。」剛與唱片公司約滿的坤哥，記者提醒他或延續運氣簽到新公司，他表示暫未有時間傾。

完成步行後坤哥便要起程，首次到馬來西亞拍新片《非凡三俠》，會逗留一星期，孝順的他會帶媽咪同行，寓工作於娛樂。他最開心可以跟喜歡了9年的周秀娜做對手戲：「當年因為一本寫真集結緣，間中有在場合碰面，但從未合作，算是其中一種運氣。」坤哥飾演平實角色，所以毋須刻意準備，初閱劇本知未有親熱戲，希望到時導演有安排。

吳若希出外公幹不捨愛女

Jinny自覺與仁濟有淵源，她從小在石圍角邨長大，常參加運動會，故帶丈夫同行，分享她童年往事，可惜女兒淼淼未睡醒，所以沒帶她來。星期日是家庭日，她打算完成工作便陪伴家人及老爺奶奶敘天倫。原本下個月飛外地拍攝旅遊節目，可是臨時取消，令她可以多陪女兒。她承認不捨得離開太耐：「上次飛外地10日拍《森美旅行團3》，拍至第5日我突然在酒店房喊，雖然有和女兒電話facetime見面，但實在太掛住。尤其當她問 『媽咪你去邊？點解要返工？』好心痛，不捨得，感覺女兒很窩心。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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