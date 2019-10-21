孫興連儂牆撕紙片段網上流傳 侄兒政見不同 馬蹄露：我哋感情冇變

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近日在社交平台流傳孫興在連儂牆撕紙的片段，有指攝於上月底，片中孫興孭住背囊與一班夾雜着普通話人士出力撕紙。孫興見有人拍片以普通話說：「你拍就對了﹗」有女士以普通話回答︰「那我拍啦﹗」眾人撕海報撕足3分半鐘，孫興突然緊握拳頭對鏡頭說：「Yeah！」

孫興轉戰內地 曾涉毒被捕

孫興1986年參加亞視《電視先生》奪冠後入行，首任太太是圈外人。1990年，孫興到台灣發展，憑劇集《希望之鴿》一炮而紅；在《倚天屠龍記》演楊逍，更被讚是最帥的楊逍，後來轉戰內地。2001年，孫興再婚娶來自馬來西亞的《爆裂刑警》女星林美貞，但他多次背妻偷食，兩人離婚又復合。2011年，孫興在內地涉吸毒和藏毒被公安拘捕，日前又被發現跟紋身熟女在宴會場合又攬又惜。林美貞就老公出軌冷淡回應：「不關我的事。」追問她跟孫興的婚姻狀况？她說：「他是個人，我也是個人，自由自己拿揑，在婚姻當中本來就都是自由的。」

受傷後侄仔陪同醫院洗傷口

馬蹄露10月6日在旺角發生衝突事件受傷，昨日她接受《明報》電話訪問，提到事件後因報道斷章取義，她受到很多網上攻擊，感激當日陪她報案的澳洲記者，他就事件作無刪剪報道事實。另一方面，她也獲得很多街坊、香港市民支持，還有在微博留言支持的粉絲。

馬蹄露跟侄仔馬米高的政治立場不同，是否影響兩人關係？過往兩人經常姑侄拍檔，有指近月未見他們同場，疑因政見分歧反面？馬蹄露笑說：「受傷後Michael都有陪我到醫院洗傷口。大家都珍惜親人不可分割的關係。」她稱每個人有獨立思考是正常不過的，雖然政見不同，理性討論可以更了解親人，感情不會變，親人更加不會割席。她跟侄仔感情沒有變，因為他們姑侄是最佳拍檔。

希望傳媒不偏不倚報道真相

問她跟馬米高如何處理政見分歧？馬蹄露稱不單是政見，日常瑣事甚至討論劇本，她跟侄仔也有不同意見，只要互相不堅持己見，過一陣就回復從前一樣老友。馬米高仍年輕，跟她的人生經歷不同。早前肥媽接受傳媒訪問，指連月來的新聞令她情緒受影響要睇醫生，她再不敢看新聞。馬蹄露曾在示威活動受傷，問她是否對有關新聞感恐懼？她表示會照常睇新聞，關心社會事態發展，但不會看太長時間；她亦希望傳媒能不偏不倚報道真相。她也想跟年輕人或有不滿的香港人說，不要被任何人或事煽動，去做破壞香港與法治的不理性行為。她仍然相信人之初丶性本善，希望香港人和諧。

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