劉亦菲《花木蘭》 傳劣評補拍4個月

今年8月，迪士尼趁兩年一度的D23粉絲博覽會公開《花木蘭》最新預告片，網上評價反應兩極，點擊數字卻頗理想；其後舉行內部試映會，有傳觀眾口碑欠佳，尤其是對戰爭場面並不滿意，迪士尼決定動用4個月時間補拍，可能明年2月才完工，能否趕及3月上映，頓成疑問。

原著動畫電影改動甚大

專門報道迪士尼消息的The DisInsider網站記者引述試映會觀眾意見，真人版《花木蘭》對原著動畫改動甚大，例如在動畫中陪伴花木蘭從軍的「木須龍」，並不會在電影出現，改由一頭不會說話的「鳳凰」代替。事實上，從幕後人員穿著的制服可見，外套胸前的確印有鳳凰圖案。

另一方面，有傳《花木蘭》需作大規模補拍，跟網民發起杯葛電影行動有關。擁有美國國籍的劉亦菲，兩個月前透過微博轉載內地媒體「我支持香港警察，你們可以打我了」的帖文，內地網民讚好，紛紛轉發支持；此舉卻同時惹怒外國網民，於是在社交媒體Twitter發起「#boycottmulan」（杯葛花木蘭）行動。事後劉亦菲留言：「不是志同道合，那就好聚好散。」似是回應杯葛風波。

內地傳媒稱補拍一至兩周

不過，The DisInsider記者估計兩者並無關係，亦不認為《花木蘭》會陣前易角。此外，據內地新浪網引述「影片內部消息」，確認此片將會補拍，但只是荷李活電影常見的情况，而非大規模重拍某場戲分；拍攝時間亦不需要4個月，而是1至2個星期。孰真孰假，留待迪士尼官方作實。