《牛下》沒有女高音 編劇處死校長

雪兒避走加國

監製黃偉聲賣關子拒透露「女高音」是誰，據知女高音並不存在，是合唱團中一個未轉聲的男學生聲音。《牛下女高音》重點不是女高音，討論區有網民擔心故事是sad ending，劇集開場「大爆」（吳岱融飾）驗出乳房有瘤，擔心他的病情。故事發展最催淚的不是大爆，而是退休校長King Sir。他跟音樂老師羅冠蘭重逢，沒有黃昏之戀，他激發一班舊學生尋回舞台夢想，但編審好殘忍，竟要校長死！劇中孫女雪兒（黃心穎飾）因爺爺去世一度離開香港到加拿大，曾做插畫師的她最後又重拾畫筆，將爺爺記憶中的牛下重現。

黃河是冒牌貨

一直單身的黑仔（曾偉權飾）遇到他的女神張碧敏（車婉婉飾），以一曲《從不知》打動對方，兩人發展感情，想不到張碧敏就是遊子（鄭敬基飾）20多年來找尋的前妻，兄弟情受考驗。至於黃河（蔣志光）身分神秘，早有網民懷疑他是冒牌貨。網民果然神通，黃河當年沒參加過牛下合唱團。劇中他的妻女在加拿大，女兒跟他通電話曾「出聲」，稍後現真身，何雁詩飾演他的女兒，也會將黃河的真正身分踢爆。

娛樂組