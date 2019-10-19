法國回歸拍港台劇 演易服癖家傭 陳茗倫男兒身女兒心：角色吸引我

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

現年44歲的陳茗倫於香港出生，11歲隨父母移民法國，手執建築師的專業資格，曾當過時裝買手，到33歲才如願轉做最愛的演藝事業，「由細到大，我都好喜歡表演，後來在巴黎講棟篤笑，才有機會做電台和電視」。

酬勞只夠買幾對名牌鞋

在法國成功踏入演藝路，Sony回歸出生地演出處女劇《萬輻瑪利亞》，借劇中有易服癖的家務助理Maria的遭遇，探討人性矛盾與家庭倫理，在衝破傳統道德觀念和性別的枷鎖下帶出主題，內容寫實貼地。

Maria角色與現實的Sony有相似的地方，是巧合還是精心佈局？Sony不認同角色為他度身訂做，只是角色與藝人之間的一種緣分。他形容今次酬勞只夠買幾對名牌靚鞋，導演成功說服他返港參演，全因故事和靈魂人物Maria的魅力。為使角色性格更立體真實，Sony有提供意見，還出動私伙靚衫設計造型，為劇投入演出，「我本身沒有跳舞底子，劇中有一場集體跳舞戲，要穿厚底船踭鞋和高跟鞋排舞和走位，甚至要瞓地，來來回回重複最少廿次，搞到腳痛」。

視鄭裕玲為偶像

去年Sony在港第一次用母語開棟篤笑騷，憑出位形象、幽默風格大受歡迎，11月他將載譽重來開騷。成長於1980年代的他，很懷念香港娛樂圈蓬勃璀璨時光，他視鄭裕玲（Do姐）為偶像，最深刻是Do姐的《表姐，妳好嘢！》、《三人世界》，亦有追看她及與黃子華合演《男親女愛》，「很榮幸獲Do姐數次邀請上節目做訪問，可惜她出名早睡，不敢邀請她來看我的棟篤笑」。

Sony沒有觀看《丹麥女孩》或《翠絲》這類以易服、變性題材電影，他覺得每名演員應有自我獨特性、演戲態度和氣質，不需要抄襲別人，「不想被自身條件限制演出，演員應敢於挑戰，我很樂意演乞丐或者神父等角色」。

試鏡遭受白眼

Sony提到參加試鏡經常遭受白眼，他一時間難以舉例，只輕描淡寫說：「做演員好有趣，經常會遇rejection，可能因太靚、太肥、太矮或者單眼皮而被挑剔。」

他不覺遭受歧視，還笑說：「平日買衫時sales幾喜歡我，因為我買得起，拿着金卡她們就會鍾意你。沒有聽過有人在背後對我指指點點，其實只要不走過來摑我兩巴掌，已當是好人。」他懶理別人用「他」還是「她」形容自己，只想做喜歡的事。他感謝家人一直支持，與男朋友亦感情穩定，但未考慮簽婚書。

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