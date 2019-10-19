安排咖啡奶茶慰勞 大讚警隊最正義最識道理 陳百祥稱若做一哥 兩月前已開真槍

阿叻上月曾與太太黃杏秀到警察總部慰勞警隊，送上能量棒給警員補充體力，他接受傳媒訪問時也高調表態。近日網上再流傳他出動慰勞警隊的片段，安排茶檔請飲咖啡、奶茶，有傳拍攝地點是屯門警署。片段中阿叻提到防線就是靠警察，睇住整個香港，好像剩下警察是唯一最正義、最識道理，其他部門好像幫不上忙。普通市民只可以心裏支持警察，他想支持做輔警，但超齡了，現年69歲的阿叻表示，1968年曾投考警察。

認為沒可能出解放軍

阿叻一再強調支持並讚揚警隊偉大，但警察家人也被「搞」，「我在香港出世，從未在那47年英殖時代見過，更加未在回歸後這22年見過，想也想不到香港會這樣子」。他提到香港整個社會出現問題，「我希望不用繼續，但沒辦法，暫時仍要繼續，我覺得已近尾聲，我估大家再頂埋這10日8日，因為習近平國慶後比較有空！」阿叻續說：「他們常說（派出）解放軍，其實沒可能，因為解放軍是對外敵。就算國內也一樣，軍隊向外，所謂公安，即是你們警察是對內的，我們香港內部的事，一定內部解決，問題是何時解決。如果我做警務處長就好了，兩個月前已經開了真槍，好快解決。不過，你們仍然好忍得，我真的覺得你們好忍得，被人掟完汽油彈也不開真槍，真係好忍得，沒辦法，辛苦晒大家！」

阮民安粗口鬧爆阿叻

阿叻的開真槍言論令人嘩然，網上引起熱議，記者曾聯絡他但未有回應。阮民安在社交平台開名以粗口鬧爆阿叻，「人命嚟㗎，𠵱家棟篤笑咩，叻啦，返去後台補妝先啦！」至於杜汶澤則在個人FB分享昨日見龍門冰室排長龍好多人支持，又有Benz哥哥說「課金」支持他的節目，阿澤有感而發：「你話香港𠵱家好差咩？可能係！但另一方面，思想接近嘅人大家更接近，某程度上，都係一種和諧。至於嗰啲有距離嘅，由得佢啦！行開啦叫佢。最壞的時代，也是最好的時代。」商台時事節目主持潘小濤特別分享當年著名作詞人林振強對阿叻的形容：「阿叻是我的偶像。有些人，例如愛因斯坦，可以憑一己之力，改變世界，非常厲害。阿叻改變不了世界，但他可以獨力改變一個電視節目的質素。」

阿叻自稱不怕網民騷擾

阿叻早前在訪問中提到跟他意見不同的藝人是「壞腦」，他們沒有成就又不知自己在做什麼、在博出位。他撐警的態度一直不變，認為警隊被縛手縛腳，治亂世要用重典，相信香港警隊可以處理香港的問題，所以他撐警；又說只要香港政府強硬些，給警隊權力，問題可迎刃而解。被問及有撐警的藝人被網民狙擊？他說：「我一啲擔心都冇，日日都話嚟騷擾我，佢哋敢咩？道理在正義的一方。佢哋蒙面唔敢真面目見人，我出嚟對任何人講嘢，面紙都唔用一張，不需要面罩。」

娛樂組

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