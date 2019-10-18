《中國機長》收逾25億人民幣 劉偉強闖內地 成績僅次周星馳林超賢

取材去年四川航空真實事件

《中國機長》昨日在港上映，劉偉強執導之外，還有《追捕》張涵予、《紅海行動》杜江、《掃毒》袁泉等主演。根據真人真事改編，講述四川航空3U8633在萬米高空突遇駕駛艙擋風玻璃爆裂脫落，飛機瞬間發生快速減壓的罕見險情，生死關頭，機組人員臨危不亂、果斷應對，確保了機上全部人員的生命安全。

據網上資料，四川航空事故去年5月發生，航班從重慶江北國際機場起飛，約40分鐘後駕駛艙擋風玻璃爆裂脫落，當時正副機長克服低溫、大風、噪聲、通訊困難、機件故障及高原飛行、緊急下降高度限制等多重不利因素，最終於事故發生35分鐘後安全降落在成都雙流國際機場，成為中國民航史上首個駕駛艙釋壓事件。其後機組人員受到表揚，尤其是機長劉傳健，獲得多個獎項，被捧為英雄。

《薩利機長》描述英雄受質疑

飛機迫降的驚險故事，在內地電影中確實是新鮮題材，尤其在強國更需要英雄供人民膜拜。想起3年前的《薩利機長：迫降奇蹟》（Sully），同樣改編真人真事，同樣描述空中事故，以2009年1月15日紐約的迫降事件為背景，講內陸機起飛不久即撞上鳥群，引擎報銷，機長要在短短數分鐘內決定，是否折返不遠處的拉瓜地亞機場，若不幸中途墜毁，不止機上乘客，還將禍及人口密集的都市。最終薩利機長決定在哈德遜河降落，拯救了機上155條性命，成為迫降奇蹟。

晚年依然活躍導演崗位的奇連伊士活（Clint Eastwood），把這航空界奇蹟搬上大銀幕，並由《阿甘正傳》湯漢斯（Tom Hanks）扮演薩利機長；電影主旨卻不是要塑造薩利如何英雄，反而在迫降事件後，他所面對的調查與壓力。意外發生後，雖然機組及乘客安全，薩利機長的表現大受讚賞，但他和副機師都要面對「國家安全運輸委員會」（NTSB）的調查及聽證會，NTSB非常官僚，以模擬飛行與大堆數據質疑薩利迫降哈德遜河的決定；薩利在這次意外後卻猶有餘悸，不斷被回憶及噩夢折騰。雖然兩片都是講飛行英雄，中美取態截然不同。