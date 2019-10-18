當護士兒子抗爭前線義務救援 麥潔文：立場不同互相尊重

記者：陳釗

麥潔文穿上黑金色短裙閃爆登場，其間又走到台下跟觀眾握手。女兒打頭陣，唱功盡得媽咪真傳，麥潔文問觀眾覺得女兒唱得合不合格？全場報以掌聲，她隨即鼓勵女兒：「要繼續努力。」

人妻「三大法則」

麥潔文分享當人妻的「三大法則」：「第一應大則大，胸襟要大，不是胸圍；氣量要大，不要做方丈；應細則細，要細心。」不過她自稱在「細心」方面不及丈夫江華，「我屬於粗心，他比較細心，但都是一凹一凸」。

江華壓軸登場，掀起全晚高潮。麥潔文笑說：「一出場，焦點全去到你身上，我有點呷醋。」江華非常識做討老婆歡心，「不要這樣說，其實我是你的fans」。之後麥潔文到後台換衫時，江華留在台上跟大家傾偈，有女歌迷向江華大嗌：「你好靚仔啊！」江華回應：「我到了這把年紀，你還說我靚仔，令我慚愧。」江華之後與太太再合唱《分分鐘需要你》，江華再向麥潔文賣口乖：「他們說你今晚很靚，其實你日日都咁靚。」去到尾聲，麥潔文感慨說：「很多謝大家，在現時的社會氣氛下還來捧場。」

兒子志願當戰地護士

演唱會上未見做護士的兒子陳耀淙撐場，麥潔文解釋兒子要返工。對於兒子在抗爭運動中上前線義務救援，包括「8.31事件」，她稱兒子其實只去過一、兩次，事前她也不知道，但不太擔心，因兒子已長大，要對自己所做的事負責，「如果他事前跟我說，我會叫他不要去，因實在危險，而且很踩界」。雖然母子立場不同，但麥潔文認為沒影響彼此親厚關係，只會以開放思想去討論，互相尊重，「他曾跟我說過想做戰地護士，救人不分國界，有這個志向是好的，有很多人是需要幫助」。會否以兒子為榮？她說：「不止我兒子，香港很多醫護人員我都很尊重。」