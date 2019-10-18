拍《犯罪現場》對手戲不多 古天樂盼與宣萱演愛情片

古仔不是首次打女人，在電影《使徒行者》中跟韓國女星打得更狠，狠到忍不住跟動作指導錢嘉樂說很離譜。他們不怕拍動作戲，反而驚爆破場面，宣萱說：「有女演員拍爆破戲曾傷及臉部，千叮萬囑我要小心。」古仔最驚碎片亂飛，傷及無辜，嚴重會致命。

不怕動作戲 最驚爆破場面

兩人相隔十多年再合作，覺得對方演技跟以前可有不同？古仔自言年紀大了，看每件事和對角色睇法都不同，今次他跟宣萱的戲分不多，希望將來合作拍部愛情片，會發揮會更好。宣萱覺得古仔拍戲好穩陣，一切駕輕就熟，一埋位就做到，「他以前都得，感情戲說哭就哭」。

是否期待拍愛情片？古仔透露剛拍完一部戲演夫婦，但未上映。至於原班人馬拍電影版《尋秦記》，宣萱表示很開心，古仔說：「每個人都有改變，很多已成家立室，有小朋友，不像以前無拘無束的感覺，現在有些擔子。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

宣萱 Wardrobe：Max Mara Hair：Keith Wo @La Biostheque Make up：Kamen Leung

古天樂 Hair：Dan Tam @O4 Make up：Carman Man

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