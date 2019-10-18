《牛下女高音》首播收視佳 位列今年8點半劇第2 失婚龔慈恩等吳岱融介紹男友

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

昨日出席記者招待會演員包括「牛下七子」吳岱融、蔣志光、歐瑞偉、曾偉權、韋家雄及曾航生，聯同龔慈恩、車婉婉和張振朗，活動上眾人即席大展歌喉，輪流獻唱。

龔慈恩自上月宣布與結婚20年的台灣男藝人林煒正辦理離婚手續，一直未有公開露面。已收拾心情投入工作的她說：「公開後像放低包袱，人要有夢想亦有責任，當完成責任後，就繼續向夢想進發。」夢想是不是找男友？「都是，正等待中，等吳岱融介紹，我要真（感情）！」她坦言仔大女大，有他們自己世界，尤其女兒林愷鈴工作忙，會給予彼此更多空間視為尊重。她認為找另一半，論年紀並不重要，反而是心態；強調仍很喜歡演戲和唱歌，希望多方面嘗試。

吳岱融唱劇集插曲 太太喜歡

吳岱融深情演繹劇中插曲《你比我重要》，收到歌時已第一時間唱給太太鍾淑慧聽，她很喜歡，亦令劇中太太龔慈恩感到很冧，她相信鍾淑慧必定大讚perfect！原來多年來他們合演夫婦有4、5次之多，但每次劇種和角色不同，感覺也不一樣。龔慈恩說女兒評語是覺得她的角色與真人性格很不同；吳岱融期待成班「牛佬」有機會一齊到馬來西亞雲頂開騷。

黃心穎不在場 張振朗承認不慣

張振朗現場唱出《一生何求》非常投入；忙拍新劇的他第一次參與宣傳，大讚多位前輩表現出色，盡展演戲功力，承認沒有劇中拍檔黃心穎在場有少許不慣。雖然心穎不在港，張振朗有跟對方聯絡，傳信息通知她《牛下》正播映，卻沒有追問心穎現身處何方。他開心外界反應好，自嘲「地獄黑仔王」的他笑言：「今次真是破地獄，不如再播出另一套劇《堅離地愛堅離地》，是我第一次當男主角兼唱主題曲。」他回想拍劇時，演校長的鍾景輝（King Sir）身體不適，晚上要提早收工讓他休息，又會為對方斟茶遞水，故相信是King Sir退休之作。問到有否聯絡？張振朗即一臉尷尬地說沒有King Sir電話號碼，唯有託監製找他。

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