Sulli舊愛崔子撰文悼念 舊隊友Victoria赴韓弔唁

據韓國傳媒報道，有傳Sulli在家上吊自殺身亡，翌日警方向法院提交驗屍申請，Sulli遺屬原本拒絕，後經警方游說，終於答應要求，昨日上午由國立科學調查研究院進行解剖，警方隨即向傳媒發放初步報告，正式排除他殺的可能性，至於詳細的毒理報告，則要較長時間才能完成。

警方待毒理報告再詳細交代

Sulli突然離世的消息震驚演藝界，生前好友包括女歌手IU、女團Kara前成員具荷拉，以及少女時代隊長太妍等先後留言或拍片悼念，反而跟Sulli拍拖4年的舊男友兼歌手崔子，在慘劇發生後一直保持沉默，直至昨日終於首度開腔剖白真情：「我們度過了人生中最美好的時光，如今卻以這種方式送別你，實在令人不捨。這些回憶將會永遠埋藏在我心內，直至我緊閉雙眼為止。」令人動容。

除了崔子之外，跟Sulli感情要好的女團f(x)成員Victoria及Amber，昨日亦已返回韓國，有網民拍攝到後者穿著全身黑衫，匆匆抵達仁川機場的照片，估計是落機後即趕赴靈堂；早前有內地網民不滿Victoria未有透過微博留言悼念Sulli，有劇組人員為她辯解，話說Sulli死訊曝光後，身在上海拍劇的Victoria當場痛哭，隨即向劇組請假，先到北京補辦簽證，再飛往韓國弔唁。

原本身在日本宣傳的男團東方神起，成員允浩與昌珉昨日亦趕返韓國，追悼Sulli這位同門小師妹；韓片《燒失樂園》男星劉亞仁昨日凌晨透過社交媒體撰寫長文，讚揚Sulli「擁有天使的笑容、純潔的靈魂、追求自由的勇氣」。

議員提案「Sulli法」阻網絡欺凌

由於Sulli生前飽受網上攻擊言論困擾，韓國演藝界經理人協會昨日發表聲明，要求韓國政府引入網絡實名制等法例，防止藝人及其親屬受到網絡欺凌；韓國多名議員亦提案「Sulli法」，禁止網上惡意留言，獲得演藝人足球隊等逾百團體，以及200多名同樣受到網絡欺凌的藝人聯署響應。