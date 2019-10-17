囡囡天生貪靚 愛丁字腳擺甫士 陳豪：一影相就「嚟料」

親自為客人泡咖啡

至於尖沙嘴的咖啡實體店，陳豪透露因應目前社會環境，要待吉日才正式開張，這兩個月試業期間，人流比預期多，不想顧客等得太耐，會增加人手及機器。是否已有錢賺？他笑說：「不會貪心，見好就收，目前是正面。」他經常落舖打點，很樂意親自為客人泡咖啡，但不想大家因他而來，而是為飲到好咖啡而來。

陳豪與太太陳茵媺結婚快到「七年之癢」？陳豪笑言：「是呀，現在多了個BB（咖啡店）。我也慶幸現在才開店，早開的話，在資金各方面未籌備好，要做到收支平衡要計算精準。」他透露有開連鎖店的計劃，但視乎環境而定。

新劇煞科盡量陪妻兒

談到日前與陳茵媺打網球「放閃」，陳豪表示剛拍完新劇，盡量抽時間陪老婆仔女，碰巧屋企樓下網球場已維修妥當，就不要浪費設施，稍後等泳池也維修好，也會一家去享受天倫之樂。

對於3歲女兒Camilla日前挽着手袋擺丁字腳甫士影相，網民讚有媽咪影子。陳豪甜笑說：「天生的，無得好講，她很貪靚，又喜歡影相，一影相就『嚟料』；見到我們打扮出街，又會『嘩』一聲，見到靚的東西特別雀躍；她現在出街要自己揀衫，二仔就一定要gel頭。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com